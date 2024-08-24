Головний секрет городу: розрізняємо типи ґрунту та підбираємо під них рослини

Є у сільськогосподарському мистецтві одна базова деталь, що впливає взагалі на усе. Це - тип та якість ґрунту. Від цього залежить, які рослини будуть краще зростатимуть, а які - ні, та які добрива треба вносити. Як навчитися розрізняти різні типи ґрунту?
РБК-Україна (проєкт Styler) навчає городників, чим один вид ґрунту відрізняється від іншого та як це використати.
В Україні користуються класифікацією Н. Качинського. Учений взяв за основу кількість глинистих частинок (менше десятої частки міліметра) у складі ґрунту. Так, наприклад, у глинистих ґрунтах їх більше ніж 50%, а в суглинках - 20-50%.
Склад можна визначити самостійно, найпростіший спосіб - мокрий, його і розглянемо. Візьміть чайну ложку землі з ділянки, трохи зволожте її водою і спробуйте зробити кульку:
Будь-який тип ґрунту має ряд переваг і недоліків.
Плюси піщаного ґрунту:
Недоліки піщаного ґрунту:
Піщані ґрунти швидко нагріваються і так само швидко охолоджуються. Без належної обробки великий врожай з них отримати практично неможливо - рослини страждають від малої кількості поживних речовин та води.
Такі ґрунти бажано збагачувати компостом, торфом і гумусом. Добрива бажано вносити навесні, невеликими дозами, але часто.
У глинистої землі характеристики строго протилежні.
Плюси глинистого ґрунту:
Недоліки глинистого ґрунту:
Глиниста земля повільно нагрівається і слабо пропускає повітря. У дощ у ній застоюється волога, а при висиханні земля стає твердою, як камінь. Щоб окультурити глинисту землю, застосовують піскування - додавання кварцового піску (40 кг/м²) та внесення органіки - 10 кг на м².
Ще одна важлива характеристика, яку можна визначити самостійно. Вона залежить від кількості вапна в ґрунті - чим його менше, тим кислотність вища. Кислотна реакція змінюється від 0 до 14 і буває:
Для визначення реакції полийте жменю землі звичайним столовим оцтом - якщо на ній з’являться бульбашки, значить реакція ґрунту лужна або нейтральна, якщо реакції немає - ґрунт кислий.
На лужних ґрунтах найкраще ростуть огірки, баклажани, картопля, горох і кабачки. З квіткових культур - ромашка, хризантема і троянди.
Нейтральний ґрунт більше підходить для буряків, цибулі, часнику та капусти, а також конюшини, березки і мати-й-мачухи.
У кислі ґрунти саджайте помідори, петрушку, гарбуз і моркву. З декоративних кущів - гортензії.
Ґрунт для розсади
Чорний і родючий ґрунт, який підходить для всіх видів розсади і заповнення теплиць та парників. Він швидко прогрівається, що сприяє ранньому росту рослин.
Огіркова земля
Подібна до розсадної, але більш волога. Якщо в ній не вистачає перегною, можна додати гной. Такий ґрунт ідеально підходить для вирощування огірків.
Ґрунт для цибулі
Верхній шар має бути пухким і помірно вологим, тоді як нижній шар – більш щільний і глинистий, з великою кількістю перегною. Це сприяє гарному розвитку кореневої системи цибулі.
Петрушкова земля
Чорний пухкий ґрунт з помірною вологістю і великою кількістю кварцового піску. Це ідеальне середовище для вирощування петрушки.
Морквяний ґрунт
Сирі та багаті на поживні речовини суглинки з верхнім пухким шаром товщиною 35-45 см. Такий ґрунт забезпечує оптимальні умови для росту моркви.
Цикорна земля
Помірно-вологі супіски або суглинки з розсипчастим нижнім шаром. На такому ґрунті добре ростуть буряк і редиска.
Картопляний ґрунт
Основні умови для цього ґрунту – тепло і сухість. Картопля добре росте в таких умовах, коли є достатньо тепла і відсутній застій води.
Капустна земля
Ґрунт з холодних низин, який може бути практично будь-яким, включаючи мулисті. Такий ґрунт підходить для вирощування капусти.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Ground Guys, National Environmental Satellite, Вікіпедія.