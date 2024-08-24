Главный секрет огорода: различаем типы почвы и подбираем под них растения

Основные типы почвы

В Украине пользуются классификацией Н. Качиньского. Ученый взял за основу количество глинистых частиц (менее десятой доли миллиметра) в составе почвы. Так, например, в глинистых почвах их более 50%, а в суглинках - 20-50%.

Состав можно определить самостоятельно, самый простой способ - мокрый, его и рассмотрим. Возьмите чайную ложку земли с участка, немного увлажните ее водой и попробуйте сделать шарик:

Песчаная: грунт не скатывается в шарик, а рассыпается. Состоит из зерен песка с небольшими включениями пыли и глины. Такая почва бесструктурна и не имеет связности.

грунт не скатывается в шарик, а рассыпается. Состоит из зерен песка с небольшими включениями пыли и глины. Такая почва бесструктурна и не имеет связности. Супесь: из земли шарик все-таки вышел, но при легком нажатии сразу распался. Открыть ее аккуратно не получается - при нажатии она рассыпается. Скатать из супеси "шнур" тоже не получится. Земля легко растирается между пальцами, в ней преобладают песчинки.

из земли шарик все-таки вышел, но при легком нажатии сразу распался. Открыть ее аккуратно не получается - при нажатии она рассыпается. Скатать из супеси "шнур" тоже не получится. Земля легко растирается между пальцами, в ней преобладают песчинки. Суглинок: из этой земли легко выходит шарик, при сплющивании он не распадается, трескаются только края. При растирании на ладони остается тонкий порошок с небольшим количеством песчаных зерен.

из этой земли легко выходит шарик, при сплющивании он не распадается, трескаются только края. При растирании на ладони остается тонкий порошок с небольшим количеством песчаных зерен. Глинистый: почва хорошо скатывается и держит форму кольца, при намокании сильно пачкается. В сухом состоянии его очень тяжело растереть пальцами до тонкого порошка.

Различные типы почвы (фото: Википедия)

Плюсы и минусы песчаных и глинистых почв

Любой тип почвы имеет ряд преимуществ и недостатков.

Плюсы песчаной почвы:

Легкость при обработке;

Водопроницаемость.

Недостатки песчаной почвы:

Малое количество питательных веществ;

Высокая влагоемкость, из-за чего органика быстро разлагается, а питательные вещества вымываются.

Песчаные грунты быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются. Без должной обработки большой урожай из них получить практически невозможно - растения страдают от малого количества питательных веществ и воды.

Такие почвы лучше обогащать компостом, торфом и гумусом. Удобрения желательно вносить весной, небольшими дозами, но часто.

У глинистой земле характеристики строго противоположны.

Плюсы глинистого грунта:

Богатый питательный состав.

Недостатки глинистого грунта:

Сложность при обработке;

Мизерная водопроницаемость;

"Сбитая" структура.

Глинистая земля медленно нагревается и слабо пропускает воздух. В дождь в ней застаивается влага, а при высыхании земля становится жесткой, как камень. Чтобы окультурить глинистую землю, применяют опесчанивание - добавление кварцевого песка (40 кг/м²) и внесение органики - 10 кг на м².

Сухая глинистая земля (фото: Freepik.com)

Кислотность почвы

Еще одна немаловажная характеристика, которую можно определить самостоятельно. Она зависит от количества извести в почве - чем ее меньше, тем кислотность выше. Кислотная реакция изменяется от 0 до 14 и бывает:

Щелочная - более 7 рН;

- более 7 рН; Нейтрально - 7 рН;

- 7 рН; Кисла - менее 7 рН.

Для определения реакции полейте горсть земли обычным столовым уксусом - если на ней появятся пузырьки, значит реакция почвы щелочная или нейтральная, если реакции нет - почва кислая.

Какие растения какие почвы любят

На щелочных почвах лучше всего растут огурцы, баклажаны, картофель, горох и кабачки. Из цветочных культур - ромашка, хризантема и розы.

Нейтральная почва больше подходит для свеклы, лука, чеснока и капусты, а также клевера, вьюнка и мать-и-мачехи.

В кислые почвы сажайте помидоры, петрушку, тыкву и морковь. Из декоративных кустов - гортензии.

Почва для рассады

Черная и плодородная почва, которая подходит для всех видов рассады и заполнения теплиц и парников. Она быстро прогревается, что способствует раннему росту растений.

Огуречная земля

Подобна рассадной, но более влажная. Если в ней не хватает перегноя, можно добавить навоз. Такая почва идеально подходит для выращивания огурцов.

Почва для лука

Верхний слой должен быть рыхлым и умеренно влажным, тогда как нижний слой более плотный и глинистый, с большим количеством перегноя. Это способствует хорошему развитию корневой системы лука.

Земля для петрушки

Черная рыхлая почва с умеренной влажностью и большим количеством кварцевого песка. Это идеальная среда для выращивания петрушки.

Морковная почва

Сырые и богатые питательными веществами суглинки с верхним рыхлым слоем толщиной 35-45 см. Такая почва обеспечивает оптимальные условия для роста моркови.

Цикорная земля

Умеренно-влажные супеси или суглинки с рассыпчатым нижним слоем. На такой почве хорошо растут свекла и редис.

Картофельная почва

Основные условия для этой почвы - тепло и сухость. Картофель хорошо растет в таких условиях, когда достаточно тепла и отсутствует застой воды.

Капустная земля

Почва из холодных низин, которая может быть практически любой, включая илистые. Такая почва подходит для выращивания капусты.