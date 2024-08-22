Якщо урожай не радує. 10 головних помилок на городі

Вже час збирати урожай на городі, а він вас якось не радує ні розміром, ні якістю. Можливо, справа у тому, що ви не знаєте базових правил, які не можна порушувати, щоб ваша праця не зійшла нанівець. Що саме не радять робити у городі досвідчені господарі?

РБК-Україна розповідає, які дії на городі приведуть до сумних результатів та чого не треба робити садівнику та городнику.

Неправильно розраховані розміри рослин

Часто садівники забувають про те, наскільки великими виростуть їхні рослини. Тому на ділянці може виникнути справжній хаос - великі дерева заважають іншим культурам, затінюючи їх і позбавляючи світла.

Щоб уникнути таких проблем, ретельно плануйте, скільки місця знадобиться кожній рослині, і не забувайте про їхні розміри в дорослому віці. Правильне розрахування простору допоможе вашому саду виглядати доглянуто і упорядковано.

Пам’ятайте, що рясно розростаючі рослини можуть стати перепоною для сусідніх культур.

Неправильне місце для посадки

Ще однією поширеною помилкою є вибір невірного місця для посадки рослин.

Кожна культура має свої уподобання: одні люблять сонячне світло, інші віддають перевагу півтіні або захисту від вітру. Вибір неправильного місця може призвести до того, що рослина або згорить під палючим сонцем, або висохне в затінку.

Не забувайте, що краще підбирати рослини відповідно до умов, а не намагатися змінити умови під них.

Коли немає опори

Багато овочів, таких як помідори і огірки, краще ростуть, коли мають опору. Спеціальні клітки для помідорів або сітки для огірків допоможуть рослинам підтримуватися і розвиватися здоровими.

Опори забезпечують кращу циркуляцію повітря, що важливо для запобігання хворобам. Здорові рослини з гарною опорою покажуть кращий результат.

Подбайте про опору для своїх культур і забезпечте їм комфортний ріст (фото: Pxhere.com)

Зневажання осіннього перекопування

Після збору врожаю не забудьте про осіннє перекопування! Багато садівників вважають, що бур’яни і шкідники самі загинуть взимку, але це не так. Личинки шкідників і насіння бур’янів можуть спокійно пережити зиму в верхніх шарах ґрунту.

Перекопування допоможе вам позбутися від зимуючих шкідників і підготувати ґрунт до нового сезону. Цей простий крок забезпечить вам здоровий урожай без зайвих клопотів.

Неправильне використання добрив

Коли справа доходить до підживлення рослин, садівники можуть перестараються. Пам’ятайте, що краще не досипати, ніж пересипати добривами - надлишок може "спалити" рослини.

Кожне добриво має свої особливості і не всі підходять для кожної культури. Наприклад, картопля не переносить хлор, а інші культури можуть не реагувати добре на високий вміст азоту.

Залишайтеся обережними і дотримуйтесь рекомендацій, щоб ваші рослини отримували саме те, що їм потрібно.

Несвоєчасне укриття рослин

Коли перші заморозки вже близько, багато садівників кидаються накривати рослини. Але поспіх у цьому питанні може виявитися згубним - якщо накрити сад надто рано, під плівкою може накопичитися конденсат, і рослини загинуть від гниття.

Дочекайтеся стійких морозів і лише тоді укривайте рослини. На початкові заморозки можна застосувати мульчу для захисту коренів. Правильний час для укриття - це запорука здоров’я ваших рослин.

Занадто рання посадка

Весняні заморозки можуть бути дуже підступними, тому не поспішайте висаджувати ніжні культури. Якщо температура вночі може впасти нижче нуля, ваші рослини можуть постраждати. Поки нічна температура не досягне 12 градусів Цельсія, краще тримати овочі під укриттям.

Використовуйте тканину, тепличні рами чи інші способи для захисту ваших рослин. Дайте їм трохи більше часу, щоб адаптуватися до нових умов.

Перелив або недолив

Полив - це важлива частина догляду за рослинами, але потрібно знати міру. Більшість культур потребує близько 2,5 см води на тиждень.

Для контролю за кількістю осадків використовуйте датчики дощу і крапельні системи поливу. Однак надлишок води може бути так само шкодливим, як і її дефіцит - це може призвести до тріщин на динях і помідорах або жовтіння листя.

Лійка - найкращий друг господаря (фото: Freepik.com)

Занадто густі посадки

Іноді садівники захоплюються і садять рослини занадто близько одна до одної. Це може перешкоджати їхньому розвитку і здоров’ю.

Томатам, наприклад, потрібно достатньо простору для циркуляції повітря - розміщуйте їх на відстані 60-90 см один від одного. Інші культури, такі як броколі і цвітна капуста, також потребують особистого простору.

Правильне розташування рослин допоможе уникнути конкуренції і забезпечить рясний урожай.

Коли забули поліпшити ґрунт

Ґрунт - це основа вашого врожаю, тому не забувайте його покращувати. Додайте компост або гній, щоб забезпечити рослинам необхідні поживні речовини. Найкращий час для цього - рання весна, після того як ґрунт трохи підсохне.

Проведіть тест ґрунту або просто перевірте його в руках: якщо грудка тримає форму, але легко розпадається, час діяти. Здоровий ґрунт - це запорука багатого врожаю.