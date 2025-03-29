Головні тренди весни 2025 року, про які має знати кожна модниця (фото)

Вершково-жовтий відтінок

Відтінок "вершкове масло" стане одним з найяскравіших трендів весни 2025 року. Цей ніжний, але водночас теплий колір ідеально підходить для легких весняних образів, надаючи їм свіжості та витонченої елегантності. Можна вибрати сукні та блузки такого кольору або ж аксесуари та взуття. Вершково-жовтий поєднується як із пастельними відтінками, так і з яскравішими кольорами, створюючи гармонійні та стильні комбінації, які підійдуть для будь-якого випадку - від повсякденних прогулянок до урочистих заходів.



Образ зі світло-жовтою блузкою (фото: instagram.com/sylviemus_)

Короткий тренч

Короткий тренч стане головним must-have весни 2025 року. Цей стильний і універсальний елемент гардероба ідеально поєднує елегантність і функціональність, додаючи легкості в образи. Короткий тренч відмінно підходить для мінливої весняної погоди, легко комбінується з сукнями, штанами та джинсами, надаючи кожному вбранню стильного і сучасного вигляду.



Укорочений тренч у моді (фото: instagram.com/anoukyve)

Сумка-багет

На піку популярності також сумка-багет з довгими ручками або, як її ще називають, сумка East-West. Цей стильний аксесуар з характерною витягнутою прямокутною формою ідеально доповнює будь-який образ, надаючи йому елегантності та динамічності. Така модель ідеально підходить як для повсякденного вбрання, так і для вечірнього. Цього сезону вона буде представлена в різних матеріалах і кольорах - від класичних нейтральних до яскравих і сміливих відтінків.



Модна сумка на весну 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Жакет з ременем

Ремінь поверх жакета стане одним з головних трендів весни 2025 року. Цей стильний прийом додає образам елегантності та структури, підкреслюючи силует і створюючи ефектний акцент. Ремінь може бути як широким, так і вузьким, а також додасть жакету новий, більш сучасний і трендовий вигляд. Такий аксесуар ідеально підходить для створення багатошарових, стильних луків.



Трендове поєднання на весну - жакет і пояс (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинси кльош

Навесні 2025 року в тренди повернувся фасон кльош, який був модним символом 60-70-х років. Штани й джинси такого крою стануть вдалим доповненням до більшості речей у гардеробі, а також підкреслять переваги фігури. Розкльошені джинси можна комбінувати як із гольфами-водолазками й светрами, так і з футболками та топами, створюючи стильний контраст між класикою і сучасністю.



Розкльошені джинси на весну (фото: instagram.com/kristenmarienichols)

Вас також може зацікавити