Главные тренды весны 2025 года, о которых должна знать каждая модница (фото)

Сливочно-желтый оттенок

Оттенок "сливочное масло" станет одним из самых ярких трендов весны 2025 года. Этот нежный, но в то же время теплый цвет идеально подходит для легких весенних образов, придавая им свежесть и утонченную элегантность. Можно присмотреть платья и блузки такого цвета или же аксессуары и обувь. Сливочно-желтый сочетается как с пастельными оттенками, так и с более яркими цветами, создавая гармоничные и стильные комбинации, которые подойдут для любого случая - от повседневных прогулок до торжественных мероприятий.



Образ со светло-желтой блузкой (фото: instagram.com/sylviemus_)

Короткий тренч

Короткий тренч станет главным must-have весны 2025 года. Этот стильный и универсальный элемент гардероба идеально сочетает элегантность и функциональность, добавляя легкости в образы. Короткий тренч отлично подходит для переменчивой весенней погоды, легко комбинируется с платьями, брюками и джинсами, придавая каждому наряду стильный и современный вид.



Укороченный тренч в моде (фото: instagram.com/anoukyve)

Сумка-багет

На пике популярности также сумка-багет с длинными ручками или, как ее еще называют, сумка East-West. Этот стильный аксессуар с характерной вытянутой прямоугольной формой идеально дополняет любой образ, придавая ему элегантность и динамичность. Такая модель идеально подходит как для повседневных нарядов, так и для вечерних. В этом сезоне она будет представлена в разных материалах и цветах - от классических нейтральных до ярких и смелых оттенков.



Модная сумка на весну 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Жакет с ремнем

Ремень поверх жакета станет одним из главных трендов весны 2025 года. Этот стильный прием добавляет образам элегантности и структуры, подчеркивая силуэт и создавая эффектный акцент. Ремень может быть как широким, так и узким, а также придаст жакету новый, более современный и трендовый вид. Такой аксессуар идеально подходит для создания многослойных, стильных луков.



Трендовое сочетание на весну - жакет и пояс (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинсы клеш

Весной 2025 года в тренды вернулся фасон клеш, который был модным символом 60-70-х годов. Брюки и джинсы такого кроя станут удачным дополнением к большинству вещей в гардеробе, а также подчеркнут достоинства фигуры. Расклешенные джинсы можно комбинировать как с гольфами-водолазками и свитерами, так и с футболками и топами, создавая стильный контраст между классикой и современностью.



Расклешенные джинсы на весну (фото: instagram.com/kristenmarienichols)

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