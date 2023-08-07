Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру
Футболка - універсальна річ, яка є гардеробі кожної людини. Існують прості правила, які допоможуть підібрати цей предмет одягу так, щоб сиділо гарно та було зі смаком.
Про те, як правильно підібрати футболку, розповіла стиліст Наталія Вікторова у своєму Instagram.
Як вибрати футболку
Для початку потрібно звернути увагу на такі критерії:
- виріз
- колір
- довжина
- рукав
- тип тканини
- ступінь прилягання одягу
Ступінь прилягання футболки
За словами стиліста, найкраще обирати таку футболку, яка для вас комфортна. Існує три види прилягання футболки - немає "повітря" (облипла), трохи "повітря" та вільна модель.
Види футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Тип тканини
Стиліст радить обирати футболки зі щільних тканин оскільки вони будуть тримати свою форму та підкреслять фігуру. Футболки з м'яких тканин некрасиво сидітимуть по фігурі.
Типи тканин футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Тип горловини одягу
Звертайте увагу на обробку горловини - вона повинна бути чіткою та тримати форму. Краще не купувати футболки з деформованою горловиною.
Тип горловини футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Прилягання рукава
Важливим є ступінь прилягання рукава футболки. Занадто обтягуючі - матимуть негарний вигляд. Якщо у вас тоненькі руки, то краще не вибирати футболку з надто широкими рукавами. Краще купувати футболки з помірно прилягаючими рукавами.
Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Довжина футболки
Стиліст радить звертати увагу на довжину футболки, яка правильно задасть пропорції вашої фігури. Правильно підібраний предмет одяг буде виглядати класно та стильно.
Довжина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Виріз футболки
Найкраще вибирати футболку з таким вирізом, який вам найбільше подобається. Також дуже класно виглядає, коли видно яремну ямочку на шиї.
Вирізи футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
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