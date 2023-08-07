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Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру

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Понеділок 07 серпня 2023 18:21
Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру Як підібрати футболку (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Футболка - універсальна річ, яка є гардеробі кожної людини. Існують прості правила, які допоможуть підібрати цей предмет одягу так, щоб сиділо гарно та було зі смаком.

Про те, як правильно підібрати футболку, розповіла стиліст Наталія Вікторова у своєму Instagram.

Як вибрати футболку

Для початку потрібно звернути увагу на такі критерії:

  • виріз
  • колір
  • довжина
  • рукав
  • тип тканини
  • ступінь прилягання одягу

Ступінь прилягання футболки

За словами стиліста, найкраще обирати таку футболку, яка для вас комфортна. Існує три види прилягання футболки - немає "повітря" (облипла), трохи "повітря" та вільна модель.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуруВиди футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип тканини

Стиліст радить обирати футболки зі щільних тканин оскільки вони будуть тримати свою форму та підкреслять фігуру. Футболки з м'яких тканин некрасиво сидітимуть по фігурі.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуруТипи тканин футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип горловини одягу

Звертайте увагу на обробку горловини - вона повинна бути чіткою та тримати форму. Краще не купувати футболки з деформованою горловиною.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуруТип горловини футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Прилягання рукава

Важливим є ступінь прилягання рукава футболки. Занадто обтягуючі - матимуть негарний вигляд. Якщо у вас тоненькі руки, то краще не вибирати футболку з надто широкими рукавами. Краще купувати футболки з помірно прилягаючими рукавами.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру

Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Довжина футболки

Стиліст радить звертати увагу на довжину футболки, яка правильно задасть пропорції вашої фігури. Правильно підібраний предмет одяг буде виглядати класно та стильно.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуруДовжина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Виріз футболки

Найкраще вибирати футболку з таким вирізом, який вам найбільше подобається. Також дуже класно виглядає, коли видно яремну ямочку на шиї.

Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуруВирізи футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Раніше ми писали, що потрібно одягти, щоб виглядати "мов француженка".

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