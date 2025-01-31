Головні тенденції дизайну вітальні у 2025 році: яскравий максималізм і вигнуті дивани

Цей рік обіцяє безліч змін у світі дизайну інтер’єру, і вітальня не стане винятком. Які кольори, форми та матеріали будуть у тренді? Які дивани стануть найпопулярнішими, а які деталі допоможуть створити модний простір?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання House Beautiful розповідає, які тенденції у дизайні віталень правитимуть у 2025 році.

Вражаюче освітлення

Світильники стануть не просто функціональним елементом, а ключовою деталлю інтер’єру. У 2025 році вітальні прикрашатимуть архітектурні люстри, скульптурні торшери та стильні бра. Багаторівневе освітлення, що поєднує акцентне, функціональне та декоративне світло, дозволить змінювати атмосферу кімнати залежно від часу доби.

Гра світла та тіней додасть простору глибини, створюючи затишок і динаміку водночас. Важливо правильно комбінувати освітлювальні прилади, щоб підкреслити особливості інтер’єру.

Світло стає ключовим акцентом інтер'єру (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Округлі дивани

Прямі форми відходять у минуле, поступаючись місцем плавним, органічним силуетам. Округлі дивани стають дедалі популярнішими завдяки своїй м’якості та затишку. Вони ідеально вписуються в сучасні вітальні, додаючи інтер’єру граційності й тепла.

Такі моделі особливо добре виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами та природними відтінками. Це ще один крок у бік комфорту та відходу від суворої мінімалістичної геометрії.

Меблі стають вигнутими (фото: House Beautiful/Sean Litchfield)

Яскравий максималізм

Прості, монохромні рішення поступаються місцем сміливим кольорам та багатошаровим фактурам. У 2025 році дизайнери рекомендують не боятися насичених відтінків - темно-зеленого, фіолетового, золотого.

Поєднання різних текстур, принтів і декоративних деталей зробить інтер’єр унікальним. Максималізм дозволяє виразити особистий стиль, експериментуючи з кольорами, візерунками та несподіваними деталями. Особливо ефектно виглядатимуть металеві акценти, глибокі відтінки та вінтажні елементи.

Максималізм - новий тренд (фото: Matthew Miemann/Home by Galean)

Повернення ар-деко

Елегантний стиль 1920-х повертається у сучасні вітальні, додаючи їм розкоші та витонченості. Ар-деко - це теплі насичені кольори, геометричні орнаменти, глянцеві поверхні та дорогі матеріали.

Хромовані світильники, лаковані меблі та стильні панелі на стінах стануть популярними елементами вітальні. Поєднання класики та сучасності допоможе створити неповторний інтер’єр, що випромінює елегантність. Такий підхід підходить тим, хто прагне додати своєму дому шарму минулих епох.

Ар-деко повертається у моду (фото: Kristin Anderson Photography)

Комфорт понад усе

Офіційні, "парадні" вітальні залишаються у минулому - тепер простір має бути функціональним та затишним. Дизайнери радять облаштовувати кімнати так, щоб у них хотілося проводити час щодня.

М’які меблі, великі килими, зручні крісла та подушки - усе це створює атмосферу релаксу. У моді - великі дивани, на яких можна розташуватися з книгою або приймати гостей у неформальних обставинах. Головна мета - зробити простір комфортним та привабливим для всіх членів сім’ї.

Комфорт стає головним сенсом дизайну (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Натуральні та зістарені текстури

Гладкі, глянцеві поверхні поступаються місцем природним фактурам. У тренді - матеріали, що мають ефект зістареності: шорсткий камінь, патинована латунь, відновлена деревина.

Вони додають простору автентичності та відчуття історії. Завдяки їм вітальня виглядає більш живою та насиченою характером. Поєднання сучасного дизайну з такими матеріалами створює гармонійний баланс між минулим і майбутнім.

Натуральні текстури стають знов популярними (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Виразні меблі

У 2025 році у центрі уваги - меблі, що стають головним акцентом кімнати. Особливо популярним буде рельєфне оздоблення - канальне стьобання на диванах та кріслах повертається у моду.

Ця тенденція відсилає до класичних дизайнерських рішень середини XX століття, поєднуючи ретро-елементи з сучасним стилем. Виразні силуети, цікаві матеріали та текстури допоможуть зробити інтер’єр унікальним. Такі меблі не лише комфортні, а й додають простору характеру.

Меблі в 2025 році будуть у центрі уваги (фото: House Beautiful/R.Brad Knipstein)