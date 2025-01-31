Главные тенденции дизайна гостиной в 2025 году: яркий максимализм и изогнутые диваны

Этот год обещает множество изменений в мире дизайна интерьера, и гостиная не станет исключением. Какие цвета, формы и материалы будут в тренде? Какие диваны станут самыми популярными, а какие детали помогут создать модное пространство?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания House Beautiful рассказывает, какие тенденции в дизайне гостиных будут править в 2025 году.

Впечатляющее освещение

Светильники станут не просто функциональным элементом, а ключевой деталью интерьера. В 2025 году гостиные будут украшать архитектурные люстры, скульптурные торшеры и стильные бра. Многоуровневое освещение, сочетающее акцентный, функциональный и декоративный свет, позволит менять атмосферу комнаты в зависимости от времени суток.

Игра света и теней придаст пространству глубины, создавая уют и динамику одновременно. Важно правильно комбинировать осветительные приборы, чтобы подчеркнуть особенности интерьера.

Свет становится ключевым акцентом интерьера (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Округлые диваны с округлыми формами

Прямые формы уходят в прошлое, уступая место плавным, органичным силуэтам. Округлые диваны становятся все популярнее благодаря своей мягкости и уюту. Они идеально вписываются в современные гостиные, добавляя интерьеру грациозности и тепла.

Такие модели особенно хорошо смотрятся в сочетании с натуральными материалами и природными оттенками. Это еще один шаг в сторону комфорта и отхода от строгой минималистичной геометрии.

Мебель становится изогнутой (фото: House Beautiful/Sean Litchfield)

Яркий максимализм яркий максимализм

Простые, монохромные решения уступают место смелым цветам и многослойным фактурам. В 2025 году дизайнеры рекомендуют не бояться насыщенных оттенков - темно-зеленого, фиолетового, золотого.

Сочетание разных текстур, принтов и декоративных деталей сделает интерьер уникальным. Максимализм позволяет выразить личный стиль, экспериментируя с цветами, узорами и неожиданными деталями. Особенно эффектно будут смотреться металлические акценты, глубокие оттенки и винтажные элементы.

Максимализм - новый тренд (фото: Matthew Miemann/Home by Galean)

Возвращение ар-деко

Элегантный стиль 1920-х возвращается в современные гостиные, добавляя им роскоши и утонченности. Ар-деко - это теплые насыщенные цвета, геометрические орнаменты, глянцевые поверхности и дорогие материалы.

Хромированные светильники, лакированная мебель и стильные панели на стенах станут популярными элементами гостиной. Сочетание классики и современности поможет создать неповторимый интерьер, излучающий элегантность. Такой подход подходит тем, кто стремится добавить своему дому шарма прошлых эпох.

Ар-деко возвращается в моду (фото: Kristin Anderson Photography)

Комфорт превыше всего

Официальные, "парадные" гостиные остаются в прошлом - теперь пространство должно быть функциональным и уютным. Дизайнеры советуют обустраивать комнаты так, чтобы в них хотелось проводить время каждый день.

Мягкая мебель, большие ковры, удобные кресла и подушки - все это создает атмосферу релакса. В моде - большие диваны, на которых можно расположиться с книгой или принимать гостей в неформальной обстановке. Главная цель - сделать пространство комфортным и привлекательным для всех членов семьи.

Комфорт становится главным смыслом дизайна (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Натуральные и состаренные текстуры

Гладкие, глянцевые поверхности уступают место природным фактурам. В тренде - материалы, имеющие эффект состаренности: шероховатый камень, патинированная латунь, восстановленная древесина.

Они добавляют пространству аутентичности и ощущение истории. Благодаря им гостиная выглядит более живой и насыщенной характером. Сочетание современного дизайна с такими материалами создает гармоничный баланс между прошлым и будущим.

Натуральные текстуры становятся вновь популярными (фото: House Beautiful/Julie Soefer)

Выразительная мебель

В 2025 году в центре внимания - мебель, которая становится главным акцентом комнаты. Особенно популярной будет рельефная отделка - канальная стежка на диванах и креслах возвращается в моду.

Эта тенденция отсылает к классическим дизайнерским решениям середины XX века, сочетая ретро-элементы с современным стилем. Выразительные силуэты, интересные материалы и текстуры помогут сделать интерьер уникальным. Такая мебель не только комфортна, но и добавляет пространству характера.

Мебель в 2025 году будет в центре внимания (фото: House Beautiful/R.Brad Knipstein)