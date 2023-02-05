Головні правила перших побачень для жінок: що категорично не можна робити

В наш час перші побачення найчастіше відбуваються після коротких інтернет-знайомств, коли ти можеш знати про людину, лише те, що вона хоче показати на гарній картинці. Саме тому треба притримуватися певних правил, щоб не наразити себе на небезпеку. Особливо це стосується жінок, які здебільшого є фізично більш вразливими.

Статистика каже, що 26% із вас піддавалися сексуальним домаганням на побаченнях...

Дізнайтеся також, як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків.

Крім того читайте, як роблять мудрі жінки, щоб втримати чоловіка поруч.