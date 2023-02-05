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Главные правила первых свиданий для женщин: что категорически нельзя делать

Главные правила первых свиданий (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В настоящее время первые свидания чаще всего происходят после коротких интернет-знакомств, когда ты можешь знать о человеке, только то, что он хочет показать на красивой картинке. Именно поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы не подвергнуть себя опасности. Особенно это касается женщин, которые чаще физически более уязвимыми.

О советах безопасных свиданий пишет Telegram-канал "Інтимологія".

12 правил безопасных первых свиданий:

  • Пообщайся с ним по видеозвонку, прежде чем встретиться. Прислушивайся к ощущениям. Если чувствуешь опасность, откажись от встречи.
  • Встречайся только в людных местах. Не приезжай к нему домой, на дачу, на окраину города, не приглашай к себе в гости, не встречайся в машине, в квест-руме или в лесу.
  • Сообщи подруге/родственнику время и место встречи, а также максимум информации о партнере.
  • Бери достаточную сумму, чтобы в случае проблем оплатить счет и добраться до дома.
  • Не пей много алкоголя. Не оставляй бокал без присмотра. Не употребляй ничего, что омрачает разум. Сохраняй самоконтроль!
  • Твердо говори "нет", если тебе предлагают что-нибудь неприемлемое. Если партнер настаивает, скажи, что при продолжении недопустимого поведения свидание будет окончено.
  • Заранее заряди телефон!
  • Ценности и большие суммы денег оставь дома.
  • Не сообщай фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, номер банковской карты, номер ИНН. Помни, мошенники используют эмоциональные ситуации для финансовых манипуляций: вплоть до смерти близких родственников.
  • Не встречайся в темное время суток. Выбирай утреннее, дневное время для свиданий.
  • Положи в сумочку спрей-дезодорант, чтобы в случае нападения защитить себя, распылив в глаза нападающему.
  • Погугли его данные, номер телефона.

Немного печальной статистики

Статистика говорит, что 26% из вас подвергались сексуальным притязаниям на свиданиях...

Узнайте также, как еще на свидании понять, есть ли будущее у ваших отношений.

Кроме того, читайте, как делают мудрые женщины, чтобы удержать мужчину рядом.

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