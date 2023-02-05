Главные правила первых свиданий для женщин: что категорически нельзя делать

В настоящее время первые свидания чаще всего происходят после коротких интернет-знакомств, когда ты можешь знать о человеке, только то, что он хочет показать на красивой картинке. Именно поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы не подвергнуть себя опасности. Особенно это касается женщин, которые чаще физически более уязвимыми.
О советах безопасных свиданий пишет Telegram-канал "Інтимологія".
12 правил безопасных первых свиданий:
Пообщайся с ним по видеозвонку, прежде чем встретиться. Прислушивайся к ощущениям. Если чувствуешь опасность, откажись от встречи.
Встречайся только в людных местах. Не приезжай к нему домой, на дачу, на окраину города, не приглашай к себе в гости, не встречайся в машине, в квест-руме или в лесу.
Сообщи подруге/родственнику время и место встречи, а также максимум информации о партнере.
Бери достаточную сумму, чтобы в случае проблем оплатить счет и добраться до дома.
Не пей много алкоголя. Не оставляй бокал без присмотра. Не употребляй ничего, что омрачает разум. Сохраняй самоконтроль!
Твердо говори "нет", если тебе предлагают что-нибудь неприемлемое. Если партнер настаивает, скажи, что при продолжении недопустимого поведения свидание будет окончено.
Заранее заряди телефон!
Ценности и большие суммы денег оставь дома.
Не сообщай фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, номер банковской карты, номер ИНН. Помни, мошенники используют эмоциональные ситуации для финансовых манипуляций: вплоть до смерти близких родственников.
Не встречайся в темное время суток. Выбирай утреннее, дневное время для свиданий.
Положи в сумочку спрей-дезодорант, чтобы в случае нападения защитить себя, распылив в глаза нападающему.
Погугли его данные, номер телефона.
Немного печальной статистики
Статистика говорит, что 26% из вас подвергались сексуальным притязаниям на свиданиях...