Главные правила первых свиданий для женщин: что категорически нельзя делать

В настоящее время первые свидания чаще всего происходят после коротких интернет-знакомств, когда ты можешь знать о человеке, только то, что он хочет показать на красивой картинке. Именно поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы не подвергнуть себя опасности. Особенно это касается женщин, которые чаще физически более уязвимыми.

Статистика говорит, что 26% из вас подвергались сексуальным притязаниям на свиданиях...

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