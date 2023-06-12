Клопотенко розкрив "секрети" найсмачнішого варення з будь-яких фруктів чи ягід

Пропорція цукру і фруктів (ягід)

Якщо варите варення з не дуже кислих фруктів чи ягід, треба додавати 50% цукру. Тобто на 1 кг полуниці чи абрикосів піде 500 г цукру.

Як зберегти форму ягід чи шматочки фруктів

В деяких рецептах є порада варити варення ледь не три дні. Тобто доводити до кипіння і відставляти, і так кілька разів. Це потрібно, щоб цукор поступово проникав у ягоди чи шматочки фруктів.

Додавайте спеції

Не бійтеся експериментувати і пробувати нові комбінації смаків. Наприклад, до малини додавати корицю, а до смородини - гвоздику. Тоді варення буде сповна "розкриватися" і дарувати вашим рецепторам нові враження.

Що робити з пінкою

Клопотенко радить не прибирати пінку, адже там є пектин, який допоможе загустити варення, а також багато поживних речовин.

Як зрозуміти, що варення готове

Поставте будь-яку ємність в морозильну камеру. Крапніть трохи гарячого варення в неї і подивіться, як воно розтікається. Саме такої консистенції буде готове варення. Якщо дуже рідке - доваріть, якщо взагалі не розтікається - вже переварили.

Незвичне варення

Щоб зварити варення, наприклад, з м'яти, варто на 150 г м'яти додати 500 г цукру. Перемішати і залишити на 3 години. Далі перекладіть в ємність, додайте 500 мл води, проваріть. Додайте м'якоть одного лимону і ще проваріть з пів години.

Процідіть рідину і додайте до неї пектин або спеціальну суміш для варення. Додайте, перемішайте, закип'ятіть і перелийте в банку.