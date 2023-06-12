Клопотенко раскрыл "секреты" самого вкусного варенья из любых фруктов или ягод

Пропорция сахара и фруктов (ягод)

Если варите варенье из не очень кислых фруктов или ягод, нужно добавлять 50% сахара. То есть на 1 кг клубники или абрикосов идет 500 г сахара.

Как сохранить форму ягод или кусочки фруктов

В некоторых рецептах есть совет варить варенье чуть ли не три дня. То есть доводить до кипения и отставлять, и так несколько раз. Это нужно, чтобы сахар постепенно проникал в ягоды или кусочки фруктов.

Добавляйте специи

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сочетания вкусов. Например, к малине добавлять корицу, а к смородине - гвоздику. Тогда варенье будет сполна "раскрываться" и дарить вашим рецепторам новые впечатления.

Что делать с пенкой

Клопотенко советует не убирать пенку, ведь там пектин, который поможет загустить варенье, а также много питательных веществ.

Как понять, что варенье готово

Поставьте любую емкость в морозильную камеру. Крапните немного горячего варенья в нее и посмотрите, как оно растекается. Именно такой консистенции будет готовое варенье. Если очень редкое - доварите, если вообще не растекается - уже переварили.

Необычное варенье

Чтобы сварить варенье, например, из мяты, следует на 150 г мяты добавить 500 г сахара. Перемешать и оставить на 3 часа. Далее переложите в емкость, добавьте 500 мл воды, проварите. Добавьте мякоть одного лимона и еще проварите полчаса.

Отцедите жидкость и добавьте в нее пектин или специальную смесь для варенья. Добавьте, перемешайте, вскипятите и перелейте в банку.