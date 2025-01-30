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Головні помилки у виборі штор у 2025 році

Які штори вийшли з моди у 2025 році (фото: Pexels.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Штори - важливий елемент декору, який може як зробити простір стильним, так і зіпсувати весь вигляд кімнати. У 2025 році тренди в оформленні інтер'єрів суттєво змінилися, і те, що ще вчора здавалося стильним, сьогодні виглядає застарілим.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які помилки у виборі штор роблять інтер'єр несучасним і як цього уникнути.

Короткі штори

Якщо раніше штори довжиною до підвіконня вважалися практичним рішенням, то в 2025 році вони безнадійно застаріли. Візуально такі моделі "ріжуть" простір, роблять кімнату меншою і виглядають дешево. Особливо це стосується традиційних тюлевих фіранок у поєднанні з укороченими портьєрами - цей варіант вже не відповідає сучасним трендам.

Що актуально? Максимальна довжина! Штори, що торкаються підлоги або утворюють легку драпіровку, надають інтер’єру розкішний і дорогий вигляд. Популярні моделі із легкої лляної або шовкової тканини, які струмують уздовж вікна.
Короткі штори вже не в моді (фото: Freepik.com) 

Надмірна строкатість та активні принти

Ще кілька років тому модними були яскраві штори з великими квітами, геометричними візерунками або складними орнаментами. Але у 2025 році такі рішення вийшли з трендів, оскільки роблять інтер’єр перевантаженим і "галасливим".

Особливо несучасно виглядають контрастні поєднання, наприклад, яскраво-червоні штори на тлі синіх стін або великі рослинні мотиви в мінімалістичних інтер'єрах.

Що замість цього? У моді природні відтінки - пісочний, теракотовий, оливковий, ніжно-блакитний. Такі кольори гармонійно вписуються в будь-який стиль, надаючи кімнаті легкості та вишуканості.
Строкаті штори - вже не тренд (фото: Pixabay.com)

Багатошарові ламбрекени

Ламбрекени з жорсткими складками, бахромою або китицями вже давно стали пережитком минулого, але деякі ще продовжують використовувати їх у класичних інтер’єрах. У 2025 році такий декор остаточно вийшов з моди. Виглядає це не тільки старомодно, але й обтяжує простір, роблячи кімнату візуально меншою.

Що натомість? Простота та легкість! Одношарові штори з легкої тканини або римські штори без зайвих деталей виглядають значно елегантніше. Особливо актуальні моделі з текстурних матеріалів, таких як льон, бавовна чи тонка шерсть.
Ламбрекени застарілі (фото: Freepik.com)

Карниз на рівні вікна

Раніше карнизи кріпили прямо над віконною рамою, але в 2025 році це рішення визнано невдалим. Такий спосіб кріплення візуально зменшує висоту стелі, роблячи простір тіснішим.

Як правильно? Щоб кімната здавалася просторішою, карниз потрібно кріпити якомога вище - ідеально під самою стелею. Це створює ефект високих вікон і додає приміщенню легкості.
Висота карниза має значення (фото: Freepik.com) 

Глянцеві тканини

Ще кілька років тому штори з блиском, такі як атласні, шовкові або поліестерні з перламутровим ефектом, були популярними. Але в 2025 році такий вибір вже виглядає несучасно. Глянцеві поверхні втрачають популярність, оскільки вони створюють "холодний" інтер'єр, який більше не відповідає тенденціям на затишок і природність.

Що обрати? У моді матові тканини, які мають приємну текстуру та виглядають природно. Наприклад, льон із грубуватою фактурою, вовняні штори або комбінація двох натуральних матеріалів.

Раніше ми писали, які будуть 7 головних трендів дизайну інтер’єру у 2025 році.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.

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