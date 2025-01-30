Главные ошибки в выборе штор в 2025 году

Шторы - важный элемент декора, который может как сделать пространство стильным, так и испортить весь вид комнаты. В 2025 году тренды в оформлении интерьеров существенно изменились, и то, что еще вчера казалось стильным, сегодня выглядит устаревшим.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие ошибки в выборе штор делают интерьер несовременным и как этого избежать.
Если раньше шторы длиной до подоконника считались практичным решением, то в 2025 году они безнадежно устарели. Визуально такие модели "режут" пространство, делают комнату меньше и выглядят дешево. Особенно это касается традиционных тюлевых занавесок в сочетании с укороченными портьерами - этот вариант уже не соответствует современным трендам.
Что актуально? Максимальная длина! Шторы, касающиеся пола или образующие легкую драпировку, придают интерьеру роскошный и дорогой вид. Популярны модели из легкой льняной или шелковой ткани, которые струятся вдоль окна.
Еще несколько лет назад модными были яркие шторы с крупными цветами, геометрическими узорами или сложными орнаментами. Но в 2025 году такие решения вышли из трендов, поскольку делают интерьер перегруженным и "шумным".
Особенно несовременно выглядят контрастные сочетания, например, ярко-красные шторы на фоне синих стен или крупные растительные мотивы в минималистичных интерьерах.
Что вместо этого? В моде природные оттенки - песочный, терракотовый, оливковый, нежно-голубой, нежно-голубой. Такие цвета гармонично вписываются в любой стиль, придавая комнате легкости и изысканности.
Ламбрекены с жесткими складками, бахромой или кисточками уже давно стали пережитком прошлого, но некоторые еще продолжают использовать их в классических интерьерах. В 2025 году такой декор окончательно вышел из моды. Выглядит это не только старомодно, но и утяжеляет пространство, делая комнату визуально меньше.
Что вместо этого? Простота и легкость! Однослойные шторы из легкой ткани или римские шторы без лишних деталей выглядят значительно элегантнее. Особенно актуальны модели из текстурных материалов, таких как лен, хлопок или тонкая шерсть.
Ранее карнизы крепили прямо над оконной рамой, но в 2025 году это решение признано неудачным. Такой способ крепления визуально уменьшает высоту потолка, делая пространство более тесным.
Как правильно? Чтобы комната казалась просторнее, карниз нужно крепить как можно выше - идеально под самым потолком. Это создает эффект высоких окон и добавляет помещению легкости.
Еще несколько лет назад шторы с блеском, такие как атласные, шелковые или полиэстерные с перламутровым эффектом, были популярными. Но в 2025 году такой выбор уже выглядит несовременно. Глянцевые поверхности теряют популярность, поскольку они создают "холодный" интерьер, который больше не соответствует тенденциям на уют и естественность.
Что выбрать? В моде матовые ткани, которые имеют приятную текстуру и выглядят естественно. Например, лен с грубоватой фактурой, шерстяные шторы или комбинация двух натуральных материалов.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.