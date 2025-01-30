Главные ошибки в выборе штор в 2025 году

Короткие шторы

Если раньше шторы длиной до подоконника считались практичным решением, то в 2025 году они безнадежно устарели. Визуально такие модели "режут" пространство, делают комнату меньше и выглядят дешево. Особенно это касается традиционных тюлевых занавесок в сочетании с укороченными портьерами - этот вариант уже не соответствует современным трендам.

Что актуально? Максимальная длина! Шторы, касающиеся пола или образующие легкую драпировку, придают интерьеру роскошный и дорогой вид. Популярны модели из легкой льняной или шелковой ткани, которые струятся вдоль окна.

Короткие шторы уже не в моде (фото: Freepik.com)

Чрезмерная пестрота и активные принты

Еще несколько лет назад модными были яркие шторы с крупными цветами, геометрическими узорами или сложными орнаментами. Но в 2025 году такие решения вышли из трендов, поскольку делают интерьер перегруженным и "шумным".

Особенно несовременно выглядят контрастные сочетания, например, ярко-красные шторы на фоне синих стен или крупные растительные мотивы в минималистичных интерьерах.

Что вместо этого? В моде природные оттенки - песочный, терракотовый, оливковый, нежно-голубой, нежно-голубой. Такие цвета гармонично вписываются в любой стиль, придавая комнате легкости и изысканности.

Пестрые шторы - уже не тренд (фото: Pixabay.com)

Многослойные ламбрекены

Ламбрекены с жесткими складками, бахромой или кисточками уже давно стали пережитком прошлого, но некоторые еще продолжают использовать их в классических интерьерах. В 2025 году такой декор окончательно вышел из моды. Выглядит это не только старомодно, но и утяжеляет пространство, делая комнату визуально меньше.

Что вместо этого? Простота и легкость! Однослойные шторы из легкой ткани или римские шторы без лишних деталей выглядят значительно элегантнее. Особенно актуальны модели из текстурных материалов, таких как лен, хлопок или тонкая шерсть.

Ламбрекены устаревшие (фото: Freepik.com)

Карниз на уровне окна

Ранее карнизы крепили прямо над оконной рамой, но в 2025 году это решение признано неудачным. Такой способ крепления визуально уменьшает высоту потолка, делая пространство более тесным.

Как правильно? Чтобы комната казалась просторнее, карниз нужно крепить как можно выше - идеально под самым потолком. Это создает эффект высоких окон и добавляет помещению легкости.

Высота карниза имеет значение (фото: Freepik.com)

Глянцевые ткани

Еще несколько лет назад шторы с блеском, такие как атласные, шелковые или полиэстерные с перламутровым эффектом, были популярными. Но в 2025 году такой выбор уже выглядит несовременно. Глянцевые поверхности теряют популярность, поскольку они создают "холодный" интерьер, который больше не соответствует тенденциям на уют и естественность.

Что выбрать? В моде матовые ткани, которые имеют приятную текстуру и выглядят естественно. Например, лен с грубоватой фактурой, шерстяные шторы или комбинация двух натуральных материалов.