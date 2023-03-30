Головні помилки при посадці картоплі: вони можуть залишити вас без гарного врожаю

Незабаром почнеться сезон посадки картоплі й важливо знати, яких помилок допускати не можна. Правильна посадка цього овоча допоможе вам отримати хороший урожай, а ось порушення правил - можуть його суттєво знизити.
Які правила при посадці картоплі не можна порушувати – читайте у матеріалі нижче.
Картопля, що сильно проросла, буде дуже довго сходити або ж не зійде зовсім. Якщо паросток довший за 3 см - його потрібно обламати. Якщо менше – то краще не чіпати.
Картоплю для посадки потрібно за тиждень до посадки потримати на світлі, щоб у ній накопичилися речовини, потрібні для зростання.
Картоплі потрібен простір і тому садити її дуже близько один до одного – велика помилка. Багато хто так робить у надії, що це збільшить урожай.
Якщо у вас дрібна картопля або різана - то відстань має бути не менше 30-40 см між лунками. А найоптимальніша відстань між рядками – 60-70 см.
Корисний лайфхак: наприкінці ряду посадіть бульби частіше. Якщо у ваших рядках десь картопля не дасть паростки й з'явиться порожнеча – пересадіть туди зайві кущі.
Якщо картоплю посадити рано, то є ризик, що вона почне замерзати в ґрунті. Або ж картопля буде водянистою - через надто вологий і холодний ґрунт.
Є й пізні терміни. Вважається, що потрібно садити картоплю, коли починають розпускатися листочки. А це зазвичай початок травня. Найпізніший термін – весняний Микола, 22 травня.
Картоплі потрібно давати максимум добрива, що відповідає кожному етапу розвитку. Земля перед посадкою має бути підготовлена, а потім треба давати підживлення.
Не варто поспішати й при збиранні врожаю. Бадилля на картоплі має висохнути, якщо воно зелене - збирати врожай рано.
Не варто тримати картоплю довго на світлі. Викопаний урожай потрібно залишити для просушування на ніч чи декілька годин, а потім прибрати на зберігання. Інакше овоч почне накопичувати отруту соланін і позеленіє.
До речі, раніше ми писали про те, коли потрібно саджати картоплю навесні – до Великодня чи після.
А також ми розповідали про те, які овочі на городі не можна садити поряд один з одним.