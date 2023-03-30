Главные ошибки при посадке картофеля: они могут оставить вас без хорошего урожая

Длинные ростки

Сильно проросшая картошка будет очень долго всходит или же не взойдет совсем. Если росток длиннее 3 см - его нужно обломать. Если меньше - то лучше не трогать.

Картошку для посадки нужно за неделю до посадки подержать на свету, чтобы в ней накопились вещества, нужные для роста.

Очень густая посадка

Картофелю нужно пространство и поэтому сажать его очень близко друг к другу - большая ошибка. Многие так поступают в надежде, что это увеличит урожай.

Если у вас мелкий картофель или резаный - то расстояние должно быть не менее 30-40 см между лунками. А самое оптимальное расстояние между рядками - 60-70 см.

Полезный лайфхак: в конце ряда посадите клубни чаще. Если в ваших рядках где-то картошка не даст ростки и появится пустота - пересадите туда лишние кусты.

Ранняя или поздняя посадка

Если картошку посадить рано, то есть риск, что она начнет замерзать в грунте. Или же картофель будет водянистым - из-за слишком влажной и холодной почвы.

Есть и поздние сроки. Считается, что нужно сажать картошку, когда начинают распускаться листочки. А это обычно начало мая. Самый поздний срок - весенний Николай, 22 мая.

Неправильное удобрение

Картофелю нужно давать максимум удобрения, которое соответствует каждому этапу развития. Земля перед посадкой должна быть подготовлена, а потом нужно давать подкормку.

Когда начала появляться ботва - азотную

Когда ботва выросла - калийную

Когда картошка зацвела - фосфорную

Сбор урожая

Не стоит торопиться и при сборе урожая. Ботва на картофеле должна высохнуть, если она зеленая - собирать урожай рано.

Не стоит держать картофель долго на свету. Выкопанный урожай нужно оставить для просушки на ночь или пару часов, а потом убрать на хранение. Иначе овощ начнет накапливать яд соланин и позеленеет.