Главные недостатки всех знаков Зодиака, которые мешают им жить

Гороскоп расскажет о том, какие недостатки имеют все знаки Зодиака, которые мешают им жить и могут причинять страдания другим людям.

Овен

Правящая планета Овна - Марс, так что будет много экшна и слез. Не у Овна, разумеется, а у окружающих. У самого Овна все будет хорошо. Если Овен влюбился, то от адюльтера их не остановит ни время, ни расстояние, ни бетонный бункер. Зато нагулявшийся Овен становится идеальным партнером для жизни.

Телец

Телец очень трудолюбив - он, не покладая рук, ежедневно и не досыпая, возводит нерукотворные памятники прекрасному себе. Тельцы - самые милые и привлекательные существа ровно до того момента, пока вы не перейдете им дорогу.

Близнецы

Заткнуть разорванную сонную артерию подорожником гораздо проще, чем заткнуть Близнеца. Этот фонтан неисчерпаем - Близнец способен даже на собственных похоронах восстать из гроба с анекдотом. И расскажет он анекдот до конца, игнорируя визг и обмороки.

Рак

Осторожность и нерешительность Раков - бальзам на сердце для любителей стабильности. Раку даже на измену пойти некомфортно. Не по моральным соображениям, а исключительно из-за паранойи, что его застукают, или он подцепит какую-то венерическую болезнь.

Лев

Лев в жизни - это тиран, деспот и псих с нулевым порогом терпимости к недостаткам других людей и склонностью к морализаторству. Льва очень легко вычислить. Видовой признак подлинного Льва - разговор сложноподчиненными предложениями, в которых слово "я" встречается чаще других слов.

Дева

Если вы представляете Деву, как милое, немного старомодное создание, вышивающее на пяльцах и вяжущее шарфик, вас ждет удивление, когда вы обнаружите под своими ногтями иглы, а в глазу - спицу. Дева отличный стратег, и потому получает самое вкусное, красивое. Любой ценой.

Весы

Терпение и усидчивость для Весов - это непонятные смешные слова. Весы могут гореть какой-то идеей, бросить на ее реализацию все возможные ресурсы, завести в процесс кучу людей и... навсегда остыть, увлекшись новой идеей. Зато они фантастически привлекательны, и им все сходит с рук.

Скорпион

Скорпионы безжалостны, мстительны и постоянно влюбляются в кого-то на всю жизнь. Но главная проблема в том, что в Скорпионов тоже постоянно кто-то влюбляется на всю жизнь, причем гораздо чаще, чем это делает сам Скорпион. Поэтому они чемпионы по количеству разбитых сердец.

Стрелец

Стрельцам нет равных в жанре "всех пожалеть и накормить". Поэтому из Стрельца вьются отличные прочные веревки, на которых разочарованные жестокостью и ложью, Стрельцы все время норовят повеситься. Но не вешаются, ведь кто, если не они, будут всех спасать?

Козерог

Все плохо, мы все умрем. Я няшка Козерог, а все остальные - гадкие козлы, которые добились успеха через кровать. С другой стороны, заграничное честолюбие Козерогов часто работает им на руку - они становятся миллиардерами, а судьба других их мало интересует.

Водолей

Водолеи выстраивают вокруг себя толстую метафорическую (или даже реальную) стену, чтобы ни одна мышь не проскочила. Для полного счастья Водолею требуется безлюдный остров со стабильно теплой погодой, интернетом и редкими визитами счастливых детей.

Рыбы

Рыбы - это такие специальные люди, которые создают иллюзорную реальность, втягивают туда окружающих, а затем исчезают, оставляя брошенных в недоумении выковыривать из глаз обломки розовых очков. Общепринятая мораль Рыбам категорически не подходит - у них есть свой персональный моральный кодекс, часто непонятный им самим.