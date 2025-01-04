Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Величезні сумки

У 2025 році сумки великого розміру будуть не тільки стильними, але й практичними. Вони стануть ідеальним варіантом для активних людей, яким потрібно носити з собою безліч речей, включно з ноутбуком, документами, косметикою та іншими аксесуарами.

У 2025 році велику популярність матимуть великі сумки з чистими, лаконічними лініями та мінімалістичним дизайном зі шкіри, еко-шкіри або замші.

Великі сумки будуть у тренді 2025 року (фото: instagram.com/immegii)

Спідниці довжиною до коліна в стилі 90-х

Натхненні модою 90-х, спідниці до коліна у 2025 році часто матимуть прості та стримані форми. Це можуть бути прямі або злегка розкльошені моделі з мінімальними декоративними елементами.

Кольорова палітра буде різноманітною, але краще обирати нейтральні відтінки (чорний, сірий, бежевий) або пастельні тони, що робить такі спідниці універсальними для різних образів.

Спідниці в стилі 90-х (фото: instagram.com/sylviemus_)

Чоловічий стиль

Чоловічий стиль у жіночій моді - один з найяскравіших і найактуальніших трендів на 2025 рік. Цей напрямок продовжує розвиватися, даючи змогу жінкам використовувати елементи традиційного чоловічого гардероба, щоб створити потужні, стильні та впевнені образи.

У 2025 році елементи чоловічого стилю в жіночій моді поєднуватимуться з жіночністю, створюючи баланс між строгістю і м'якістю. Це можуть бути костюми, оversize-образи, жилети, штани, сорочки з коміром, краватки, грубі черевики та аксесуари.

Чоловічий стиль у тренді (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Черевики з шерпи

Шерпа - це штучний матеріал, який імітує текстуру овечої вовни. Він м'який, теплий і легкий, що робить його ідеальним для зимового взуття.

Часто шерпу використовують для внутрішнього оздоблення черевиків, що допомагає зберегти тепло і комфорт за низьких температур. Зовнішня сторона черевиків може бути виконана зі шкіри, замші або водовідштовхувальних тканин, а внутрішнє оздоблення - з шерпи, щоб забезпечити додаткову теплоізоляцію.

Черевики з шерпи (фото: instagram.com/kenzasmg)

Смужка

Смужка - це один з найпопулярніших і найуніверсальніших трендів у моді, який продовжить бути актуальним у 2025 році. Цей класичний принт буде представлений у найрізноманітніших варіантах і використовуватиметься в найрізноманітніших стилістичних рішеннях.

Вертикальні смужки, як і раніше, залишаються в моді. Вони можуть бути як класичними чорно-білими, так і з більш незвичними поєднаннями кольорів. Вертикальна смужка допомагає візуально подовжити фігуру, що робить її популярною у штанах, сукнях, костюмах і навіть у светрах. У 2025 році такі смужки будуть використовуватися в одязі для створення витончених і елегантних образів.

Принт зі смужкою в тренді (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневий тотал лук

Як відомо, коричневий відтінок продовжує залишатися в трендах з 2024 року. У коричневому тотал луку важлива гра відтінків. Не варто обмежуватися тільки одним тоном, можна поєднувати кілька відтінків коричневого - від світлого бежевого і карамельного до темного шоколадного і теракотового. Це додасть глибини образу, зберігаючи при цьому його цілісність.

Коричневий колір має чудовий вигляд у різних тканинах, і гра текстур буде важливим елементом створення успішного тотал лука. Наприклад, шкіряна куртка в поєднанні з кашеміровим светром, твідовими штанами та замшевими черевиками створить стильний і гармонійний образ. Використання різних текстур допоможе уникнути одноманітності та зробить образ більш багатошаровим.

Образ у коричневих відтінках (фото: instagram.com/borislavasekova)

Яскраві колготки та шкарпетки

Кольорові колготки - це тренд, який знову повертається на модні подіуми, і у 2025 році їх використовуватимуть для створення яскравих і сміливих образів.

Червоні, сині, фуксія - такі яскраві відтінки не тільки привертатимуть увагу, а й додадуть свіжості будь-якому вбранню. Наприклад, червоні колготки ідеально пасуватимуть до чорної сукні, брючного костюма або темних джинсів.

Акцент у вигляді яскравих колгот (фото: instagram.com/alexisforeman)