Головні якості чоловіка, без яких нормальні стосунки неможливі: їх лише дві

Дві головні якості справжнього чоловіка

У дитинстві та юності хлопчики схильні потурати своїм бажанням і поводитись егоїстично. Часом вони такими залишаються і в дорослому віці й часто це стає причиною того, що вони не можуть створити сім'ю або її утримати.

Пошук задоволень, бажання побалувати себе коханого, вимога від інших відповідати його потребам, егоїзм, пошук задоволення у будь-яких проявах - це риси чоловіка, який так і не виріс із "дитячих" штанів.

Хлопчик стає чоловіком лише тоді, коли освоює лише дві важливі навички – захищати та піклуватися. І справді, дорослому чоловікові більше нічого не потрібно. У жінок функція робити інших людей щасливими закладена природою, чоловік цю функцію набуває зі зрілістю.

Спокій. Функція захищати - це не від нападу бандитів, собак та злих людей у підворіттях. Хоча і це також мається на увазі. Але насправді це, коли чоловік дає відчуття безпеки, спокою та захищеності. Він захищає свою жінку, дітей, батьків та суспільство - щоб вони не відчували занепокоєння.

Тобто, по суті, чоловік бере на себе відповідальність за дуже багато сфер життя. Батьки знають, що можуть на сина покластися в будь-якій складній ситуації, жінка впевнена, що її чоловік з нею, він вирішить багато глобальних питань і позбавить її щоденного занепокоєння. У тому числі й від свого роздратування, агресії та страху.

Найчіткіша ознака, що чоловік справляється з функцією захисника – його близькі спокійні, вони почуваються у безпеці.

Робити інших щасливими. Це дуже важлива функція - дбати про те, тобто робити все, щоб усі близькі були щасливі. І часом це неможливо, якщо чоловік насправді не розуміє чи не знає, що зробить їх щасливими.

Дитині не стільки потрібні солодощі та іграшки, скільки тато поряд, його увага та турбота. Освіта, пояснення того, як влаштований світ, спільні подорожі та ігри – тато має ділитися своїми поглядами та цінностями.

Батькам потрібні не повні сумки продуктів чи новий ремонт, адже їх найчастіше зроблять щасливими прості речі - коли син приїде та проведе з ними час, разом пообідає, розповість про свої справи, поділиться подіями.

Робити щасливу жінку - це розуміти її потреби: емоційні, інтелектуальні, духовні. І дбати про те, щоб усі її потреби задовольнялися, а вона сама була спокійна. Крім турботи, їй потрібне розуміння, втіха та прийняття.