Головні хіти місяця. 10 ігор лютого для ПК і консолей, на які всі чекають

Civilization 7

Дата виходу: 11 лютого 2025 року

Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Нова частина легендарної серії стратегій від Sid Meier, Civilization 7, обіцяє запропонувати гравцям оновлену механіку управління цивілізацією, поліпшену графіку і розширені можливості дипломатії.

Гравцям належить провести свою націю через століття, розвиваючи технології, культуру і військову справу, щоб досягти світового панування або інших переможних умов.

Civilization 7 (фото: GamesRadar)

Kingdom Come: Deliverance 2

Дата виходу: 11 лютого 2025 року

Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Продовження реалістичної рольової гри, дія якої розгортається в середньовічній Європі. Kingdom Come: Deliverance 2 обіцяє ще глибший сюжет, поліпшену бойову систему і розширений відкритий світ, де кожне рішення гравця впливає на розвиток подій.

Kingdom Come: Deliverance 2 (фото: The Guide Hall)

Date Everything

Дата виходу: 14 лютого 2025 року

Платформи: Nintendo Switch, ПК, PS5, Xbox Series X/S

Унікальна гра-симулятор побачень, де гравці можуть взаємодіяти з найрізноманітнішими об'єктами та істотами. Гра пропонує нестандартний підхід до жанру, поєднуючи елементи комедії та романтики.

Date Everything (фото: Steam)

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II

Дата виходу: 14 лютого 2025 року

Платформи: Nintendo Switch, ПК, PS5, PS4

Продовження популярної японської рольової гри, відомої глибоким сюжетом і проробленими персонажами. На гравців чекають нові пригоди, розширена бойова система і безліч побічних завдань.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II (фото: Steam)

Tomb Raider IV-VI Remastered

Дата виходу: 14 лютого 2025 року

Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Збірка ремастерів класичних ігор серії Tomb Raider, що включає четверту, п'яту і шосту частини. Ігри отримали оновлену графіку, поліпшене керування та підтримку сучасних платформ.

Tomb Raider IV-VI Remastered (фото: Tomb Raider)

Avowed

Дата виходу: 18 лютого 2025 року

Платформи: ПК, Xbox Series X/S

Нова рольова гра від Obsidian Entertainment, дія якої розгортається у фентезійному світі Еора. На гравців чекає глибока сюжетна лінія, великий відкритий світ і динамічна бойова система.

Avowed (фото: PC Gamer)

Lost Records: Blood and Rage

Дата виходу: 18 лютого 2025 року

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Екшен-RPG, у якій гравці досліджують похмурий світ, сповнений таємниць і небезпек. Гра пропонує насичений сюжет, різноманітні бойові механіки та можливість кастомізації персонажа.

Lost Records: Blood and Rage (фото: Steam)

Dollhouse: Behind The Broken Mirror

Дата виходу: 28 лютого 2025 року

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Психологічний горор з елементами детектива, де гравці занурюються в похмуру атмосферу загадкового будинку, сповненого секретів і небезпек. Гра пропонує унікальний візуальний стиль і напружений геймплей.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror (фото: Steam)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Дата виходу: 21 лютого 2025 року

Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Нова частина серії "Like a Dragon" переносить гравців на Гаваї, де вони зіткнуться з піратами та якудза. Гра поєднує елементи екшену та рольової гри, пропонуючи захопливий сюжет і динамічні бої.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (фото: Steam)

Monster Hunter Wilds

Дата виходу: 28 лютого 2025 року

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Нова частина популярної серії, де гравці полюють на гігантських монстрів у великих відкритих світах. Monster Hunter Wilds пропонує нові види монстрів, поліпшену механіку полювання і кооперативний режим для спільної гри з друзями.

Monster Hunter Wilds (фото: GamesRadar)