Главные хиты месяца. 10 игр февраля для ПК и консолей, которые все ждут

Civilization 7

Дата выхода: 11 февраля 2025 года

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Новая часть легендарной серии стратегий от Sid Meier, Civilization 7, обещает предложить игрокам обновленную механику управления цивилизацией, улучшенную графику и расширенные возможности дипломатии.

Игрокам предстоит провести свою нацию через века, развивая технологии, культуру и военное дело, чтобы достичь мирового господства или других победных условий.

Kingdom Come: Deliverance 2

Дата выхода: 11 февраля 2025 года

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Продолжение реалистичной ролевой игры, действие которой разворачивается в средневековой Европе. Kingdom Come: Deliverance 2 обещает еще более глубокий сюжет, улучшенную боевую систему и расширенный открытый мир, где каждое решение игрока влияет на развитие событий.

Date Everything

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Платформы: Nintendo Switch, ПК, PS5, Xbox Series X/S

Уникальная игра-симулятор свиданий, где игроки могут взаимодействовать с самыми разными объектами и существами. Игра предлагает нестандартный подход к жанру, сочетая элементы комедии и романтики.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Платформы: Nintendo Switch, ПК, PS5, PS4

Продолжение популярной японской ролевой игры, известной глубоким сюжетом и проработанными персонажами. Игроков ждут новые приключения, расширенная боевая система и множество побочных заданий.

Tomb Raider IV-VI Remastered

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Сборник ремастеров классических игр серии Tomb Raider, включающий четвертую, пятую и шестую части. Игры получили обновленную графику, улучшенное управление и поддержку современных платформ.

Avowed

Дата выхода: 18 февраля 2025 года

Платформы: ПК, Xbox Series X/S

Новая ролевая игра от Obsidian Entertainment, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Эора. Игроков ждет глубокая сюжетная линия, обширный открытый мир и динамичная боевая система.

Lost Records: Blood and Rage

Дата выхода: 18 февраля 2025 года

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Экшен-RPG, в которой игроки исследуют мрачный мир, полный тайн и опасностей. Игра предлагает насыщенный сюжет, разнообразные боевые механики и возможность кастомизации персонажа.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror

Дата выхода: 28 февраля 2025 года

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Психологический хоррор с элементами детектива, где игроки погружаются во мрачную атмосферу загадочного дома, полного секретов и опасностей. Игра предлагает уникальный визуальный стиль и напряженный геймплей.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Дата выхода: 21 февраля 2025 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Новая часть серии "Like a Dragon" переносит игроков на Гавайи, где они столкнутся с пиратами и якудза. Игра сочетает элементы экшена и ролевой игры, предлагая захватывающий сюжет и динамичные бои.

Monster Hunter Wilds

Дата выхода: 28 февраля 2025 года

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Новая часть популярной серии, где игроки охотятся на гигантских монстров в обширных открытых мирах. Monster Hunter Wilds предлагает новые виды монстров, улучшенную механику охоты и кооперативный режим для совместной игры с друзьями.