Головне не речі, а розвиток. Чим відрізняються дитячі садки в Європі від України:

Чим відрізняється дошкільне навчання в Європі та Україні

Зокрема були проаналізовані дані у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англії, Шотландії, Північній Ірландії, Уельсі), Швеції, Польщі, Німеччині, Мальті, Франції, Ірландії, Данії.

Обов'язковість освіти

У європейських країнах немає поняття дошкільна освіта, але наявне поняття рання освіта та догляд, що включає догляд для дітей до 3 років та ранню освіту від трьох (чотирьох) років. Багато країн встановлюють обов’язковим відвідування закладу дошкільної освіти протягом одного-двох років перед школою. В Україні також наявна обов'язковість дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, але відсутній контроль за виконанням цієї вимоги та відсутня відповідальність за її невиконання.

Черга до закладу дошкільної освіти

Щоб потрапити до муніципального закладу дошкільної освіти в частині країн необхідно стати в чергу. Перевага в цій черзі у деяких країнах надається тим батькам, які працюють.

Мережа закладів дошкільної освіти

Муніципалітети (тобто - місцева влада) за кордоном, як і в Україні, відповідальні за здобуття дітьми дошкільної освіти, і для цього створюють усі умови: будівництво та утримання закладів, сприяють створенню приватних закладів. Якщо ж муніципалітет не має можливості чи місць, він може домовитися з іншою громадою про надання послуг дошкільної освіти дітям за відповідну компенсацію.

У деяких країнах муніципальні заклади дошкільної освіти приймають дітей лише з 4 років. А до цього віку батьки можуть користуватися лише приватними закладами або послугами няні, які є досить дорогими.

Гарантія місця дошкільної освіти

Є країни, в яких дитина має право на догляд та ранню освіту, але не зобов'язана відвідувати заклади дошкільної освіти до певного віку, а є країни, в яких дошкільна освіта - це обов’язок, і дитина зобов'язана бути присутньою в закладі дошкільної освіти. У межах права на догляд та ранню освіту держава на вимогу батьків повинна гарантувати місце в закладі для будь-якої дитини відповідного дошкільного віку. А в країнах, де догляд за дітьми та рання освіта з певного віку обов'язкові, державні органи повинні гарантувати достатню кількість місць для всіх дітей вікового діапазону, на який поширюється обов’язок дошкільної освіти.

У багатьох країнах дітям, починаючи з 4 років, муніципалітет гарантує місце у дошкільному закладі. Якщо він не спроможний це зробити, то може домовитися з іншим муніципалітетом і відшкодувати батькам витрати за відвідування кожної дитини, які надходять одразу до закладу освіти. Сума відшкодування складається з основної суми (компенсації за догляд і освітню діяльність, навчальні матеріали та обладнання, харчування, адміністрацію, податок на додану вартість і витрати на приміщення) і в деяких випадках додаткової суми, яка передбачена для дітей з особливими потребами).

У деяких країнах заклад дошкільної освіти отримує державні кошти за кожну зараховану дитину. У деяких країнах муніципалітет прямо направляє кошти для того садочка, який оберуть батьки. Це може бути як приватний, так і державний садок.

Сприяння розвитку закладам

У багатьох країнах дозволяється організовувати невеликі заклади догляду за дітьми вдома. Це можливо після докладної перевірки умов та особи няні на відсутність у неї кримінальних справ та судових вироків.

Плата за садочок

Щодо фінансової доступності закладів дошкільної освіти, більшість сімей повинні платити за догляд та освіту дітей до 3 років. Є країни, в яких дошкільна освіта платна (наприклад, Німеччина), є країни, в яких батьки сплачують невелику частину суми за перебування дитини в закладі дошкільної освіти, а основну суму сплачує держава.

Наприклад, у Данії державна субсидія покриває щонайменше 75% вартості одного місця, при цьому субсидії виплачують безпосередньо дитячим садкам, решту коштів вносять батьки, але батьківські внески залежать від їхніх доходів. У деяких країнах безоплатно відвідувати заклад дошкільної освіти можна певну кількість годин, а за перевищення цієї кількості повинні сплачувати батьки (наприклад, у Швеції, Польщі). У Польщі за перевищення безоплатних годин розмір плати не повинен перевищувати 1 злотого за годину занять.

У частині країн батькам, які мають невеликий дохід або інші труднощі, можуть забезпечити для дитини безоплатне відвідування садочка.

Територіальна доступність закладів дошкільної освіти

Є країни, в яких батьки мають право обирати будь-який заклад дошкільної освіти для дитини, оскільки немає територіального закріплення закладів дошкільної освіти до місця проживання дитини.

Підходи до організації дитини у закладах дошкільної освіти

У кожній країні свої підходи до дошкільної освіти, але головний акцент робиться на розвиток незалежності та самостійності, а також особистих, соціальних і технічних навичок дитини.

Читаючи відгуки українських батьків, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном і чиї діти відвідують садочки у країнах Європи, можна помітити, що спільним є те, що батьки та педагоги не переймаються за одяг та речі дитини, головне - це розвиток, безпека та радість дитинства.

А розвиток відбувається не лише під час занять, а й під час прогулянок під дощем, по калюжах та бруду тощо.

Цікавим є досвід Швейцарії щодо впровадження проєкту "Дитячий садок без іграшок". Цей проєкт допомагає запобігати залежностям. Досвід проєкту зараз широко поширюється в інших країнах. У проєкті всі готові іграшки та ігрові пропозиції вилучаються на період від 10 до 12 тижнів, і це створює ситуацію, де діти можуть випробувати свої здібності та обмеження.

Як результат, діти розширюють соціальні й когнітивні навички, вчаться справлятися з нудьгою, розвивають креативність та вчаться втілювати ідеї. А у вільний від іграшок час діти інтенсивно граються, самі ініціюють та вигадують ігри, використовують різні предмети оточення та природи, вирішують, що і коли.