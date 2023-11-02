Главное не вещи, а развитие. Чем отличаются детские сады в Европе от Украины

Чем отличается дошкольное обучение в Европе и Украине

В частности, были проанализированы данные в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе), Швеции, Польше, Германии, Мальте, Франции, Ирландии, Дании.

Обязательность образования

В европейских странах нет понятия дошкольное образование, но есть понятие раннее образование и уход, включающее уход для детей до 3 лет и раннее образование от трех (четырех) лет. Многие страны устанавливают обязательным посещение заведения дошкольного образования в течение одного-двух лет перед школой. В Украине также есть обязательность дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста, но отсутствует контроль за выполнением этого требования и отсутствует ответственность за его невыполнение.

Очередь в заведение дошкольного образования

Чтобы попасть в муниципальное заведение дошкольного образования в части стран, необходимо стать в очередь. Преимущество в этой очереди в некоторых странах отдается работающим родителям.

Сеть заведений дошкольного образования

Муниципалитеты (то есть местные власти) за рубежом, как и в Украине, ответственны за получение детьми дошкольного образования, и для этого создают все условия: строительство и содержание заведений, способствуют созданию частных заведений. Если у муниципалитета нет возможности или мест, он может договориться с другой общиной о предоставлении услуг дошкольного образования детям за соответствующую компенсацию.

В некоторых странах муниципальные учреждения дошкольного образования принимают детей только с 4 лет. А до этого возраста родители могут пользоваться только частными заведениями или услугами няни, достаточно дорогими.

Гарантия места дошкольного образования

Есть страны, в которых ребенок имеет право на уход и раннее образование, но не обязан посещать заведения дошкольного образования до определенного возраста, а есть страны, в которых дошкольное образование - это обязанность, и ребенок обязан присутствовать в заведении дошкольного образования. В рамках права на уход и раннее образование государство по требованию родителей должно гарантировать место в заведении для любого ребенка соответствующего дошкольного возраста.

А в странах, где уход за детьми и раннее образование с определенного возраста обязательны, государственные органы должны гарантировать достаточное количество мест для всех детей возрастного диапазона, на который распространяется обязанность дошкольного образования.

Во многих странах детям начиная с 4 лет муниципалитет гарантирует место в дошкольном учреждении. Если он не способен это сделать, то может договориться с другим муниципалитетом и возместить родителям расходы на посещение каждого ребенка, которые поступают сразу в учебное заведение. Сумма возмещения состоит из основной суммы (компенсации за уход и образовательную деятельность, учебные материалы и оборудование, питание, администрацию, налог на добавленную стоимость и расходы помещений) и в некоторых случаях дополнительной суммы, предусмотренной для детей с особыми потребностями).

В некоторых странах заведение дошкольного образования получает государственные средства за каждого зачисленного ребенка. В некоторых странах муниципалитет прямо направляет средства для того садика, который выберут родители. Это может быть как частный, так и государственный садик.

Содействие развитию заведениям

Во многих странах разрешается организовывать небольшие заведения по уходу за детьми на дому. Это возможно после подробной проверки условий и личности на отсутствие у нее уголовных дел и судебных приговоров.

Плата за садик

Относительно финансовой доступности заведений дошкольного образования большинство семей должны платить за уход и образование детей до 3 лет. Есть страны, в которых дошкольное образование платное (например, Германия), есть страны, где родители платят небольшую часть суммы за пребывание ребенка в учреждении дошкольного образования, а основную сумму платит государство.

К примеру, в Дании государственная субсидия покрывает не менее 75% стоимости одного места, при этом субсидии выплачивают непосредственно детским садам, остальные средства вносят родители, но родительские взносы зависят от их доходов. В некоторых странах бесплатно посещать заведение дошкольного образования можно определенное количество часов, а за превышение этого количества должны платить родители (например, в Швеции, Польше). В Польше за превышение безвозмездных часов размер платы не должен превышать 1 злотого в час занятий.

В части стран родителям, имеющим небольшой доход или другие трудности, могут обеспечить для ребенка бесплатное посещение садика.

Территориальная доступность заведений дошкольного образования

Есть страны, где родители имеют право выбирать любое заведение дошкольного образования для ребенка, поскольку нет территориального закрепления заведений дошкольного образования к месту жительства ребенка.

Подходы к организации ребенка в учреждениях дошкольного образования

В каждой стране свои подходы к дошкольному образованию, но главный упор делается на развитие независимости и самостоятельности, а также личных, социальных и технических навыков ребенка.

Читая отзывы украинских родителей, которые нашли временное убежище за границей и чьи дети посещают сады в странах Европы, можно заметить, что общим является то, что родители и педагоги не переживают за одежду и вещи ребенка, главное - это развитие, безопасность и радость детства.

А развитие происходит не только во время занятий, но и во время прогулок под дождем, по лужам и грязи.

Интересен опыт Швейцарии относительно внедрения проекта "Детский сад без игрушек". Этот проект помогает предотвращать зависимости. Опыт проекта сейчас широко распространяется в других странах. В проекте все готовые игрушки и игровые предложения изымаются на период от 10 до 12 недель, что создает ситуацию, где дети могут испытать свои способности и ограничения.

В результате дети расширяют социальные и когнитивные навыки, учатся справляться со скукой, развивают креативность и учатся воплощать идеи. А в свободное от игрушек время дети интенсивно играют, сами инициируют и придумывают игры, используют разные предметы окружения и природы, решают, что и когда.