"Головне - блиск в очах". Співачка ANGELA ділиться б'юті-ритуалами і секретами краси

– Як тобі вдається завжди виглядати свіжо та доглянуто? Які твої головні б’юті-ритуали?

– Я, як кожна жінка, буваю різною. Можу виглядати чудово, а можу - не дуже. Все залежить від стану здоров'я та інших життєвих обставин. Я завжди всім говорю, що у догляді за собою важливі не гроші, а системність. Базовий догляд вранці та увечері - наше все. Кожного ранку я очищую, тонізую та зволожую шкіру. Комбіную прості доглядові засоби з більш дорогими і вважаю це ідеальною системою. Також важливо обирати догляд за порою року чи кліматом, якщо ви виїхали за кордон. Крім того, я ніколи не засинаю в макіяжі, у ліжку завжди з чистою та зволоженою шкірою.

Я системно відвідую косметолога, який робить з моєю шкірою те, що неможливо зробити вдома. Мій спеціаліст - професійний лікар і з ним моя шкіра в кращому стані, ніж років 10 назад, що не перестає мене дивувати.

Також я вже багато років роблю самомасажі. При системній роботі вони дають стабільний ефект. Дуже раджу робити їх усім.

– Є продукти, які у твоєму раціоні присутні завжди?

– Звісно є, але це база, яка є майже у будь-якому холодильнику. Я люблю сніданки, тому ніколи їх не пропускаю, навіть коли збираю дітей до дитячого садочку чи школи. Я вживаю яйця, авокадо, тунець та лосось. Люблю запечену рибу чи курку. Коли готую їх, то експериментую з соусами - це весело та творчо. На перекуси завжди беру різні сухофрукти. Також вживаю багато сезонних фруктів та овочів. Я за збалансоване харчування, яке повинно бути різноманітним. ANGELA розповіла, як виглядати на мільйон без зайвих витрат (фото: прес-служба співачки)

– Як ти підтримуєш фізичну форму?

– Я збалансовано харчуюсь і ніколи не вживаю понад 1500 калорій на день. Також намагаюся ходити по 10 тисяч кроків на день, тим паче коли ти мама, то завжди у русі.

Мій найулюбленіший вид фізичної активності - танці. За час репетицій можна скинути до двох кілограмів ваги. Також я системно ходжу до фітнес-залу, роблю комплекс силових вправ та налягаю на кардіо для тренування витримки та стабільного дихання.

– Які лайфхаки допомагають швидко відновлюватися після концертів?

– Полюбляю гідромасаж та традиційні масажі. Також багато п'ю води після виступів та відсипаюся. Також у дні концертів можна дозволити собі не зовсім здорові продукти, тому що під час виступів ти втрачаєш багато калорій.

– Який твій улюблений засіб для догляду за шкірою? Без чого не уявляєш свій б’юті-арсенал?

– Зволожуючий крем. В мене суха шкіра і я часто ходжу в щільному макіяжі. Тому зняти все в кінця дня та зволожити обличчя та шкіру для мене - кайф. Також в мене завжди є гель для очищення шкірі, тоніки, сироватка та крем з SPF у сонячні сезони. З декоративної косметики завжди маю при собі туш для вій, тональну основу, пудру, блиск для губ та хайлайтер. З ними за 5 хвилин можна зробити непоганий макіяж.

– Чи часто дозволяєш собі "шкідливі" смаколики? Розкажи про свої гастрономічні слабкості.

– Звісно я дозволяю собі слабкості і закликаю усіх дозволяти собі їх, щоб уникнути зривів. В мене родина - чоловік та два сини. В нас є традиції вихідних обідів, на яких я дозволяю собі все. Також ми часто гуляємо, ходимо в кіно, де я також не відмовлюсь від якихось смаколиків. Це все - ок, коли ти маєш фізичну активність та харчуєшся збалансовано. ANGELA поділилася своїми головними б'юті-лайфхаками (фото: прес-служба співачки)

– Як доглядаєш за волоссям?

– Тут в мене нема секретів. Вдома користуюся базовим доглядом. У салонах також проходжу десь раз на квартал процедури з укріплення волосся, це допомагає волоссю бути шовковистим та міцним у будь-яку погоду.

– А що думаєш про зміну стилю, макіяжу чи кольору волосся?

– Ой, я дуже люблю експерименти! Якщо ви бачили мої відео з зірковим стилістом Єгором Андрюшиним , то знаєте це! В мене є мій класичний образ - блонд, стильні та сексуальні луки з розумною долею гламуру. Але коли я працюю з профі у сфері б'юті та фешну, то завжди дозволяю їм втілювати їх бачення моїх образів - це весело та корисно для саморозвитку.

Мені пощастило з професією, в якій я можу експериментувати з зовнішністю та грати різні ролі. Зараз я обираю для зйомок та виступів дуже різноманітні образи, які відповідають настрою тієї чи іншої пісні. Це допомагає вжитися в роль та виконати задачу режисера відео.

У відео на пісню "Скандал" я вперше надягла похмурий, майже траурний образ, який розкриває внутрішній світ моєї героїні - жінки, яка готова піти до останнього та розірвати стосунки з коханим чоловіком. Цей вишуканий образ контрастує з другим образом - це "домашній лук", в якому я граю жінку, яка тримає образи на чоловіка та постійно конфліктує з ним, що руйнує їхні стосунки та приводить до розставання.

Зараз я планую знімати відео на новий сингл "Більше не плачу", в якому також хочу бути в нових для себе образах. Зараз ми активно спілкуємося с режисерами та стилістами, щоб створити справді цікаву з візуальної точки зору картинку.

– Що, на твою думку, головне в жіночій красі?

– В мене буде банальна відповідь. Головне в жіночій красі - блиск в очах. Ти можеш витрачати на догляд, макіяж та луки мільйони, але ти все одно залишишся в очах людей втомленою та невдоволеною.

– Як же завжди почуватися впевненою?

– Жінка завжди повинна бути доглянутою та слідувати власним переконанням та випромінювати природну харизму.

Впевненість у собі - це навичка. Така навичка, як усі інші. Впевненою в собі можна бути лише, коли ти маєш досвід, все інше - імітація. Зараз я впевнена в собі, тому що пройшла важкий шлях до мрії, чого бажаю кожній.

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