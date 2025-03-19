"Главное - блеск в глазах". Певица ANGELA делится бьюти-ритуалами и секретами красоты

– Как тебе удается всегда выглядеть свежо и ухоженно? Какие твои главные бьюти-ритуалы?

– Я, как и каждая женщина, бываю разной. Могу выглядеть прекрасно, а могу - не очень. Все зависит от состояния здоровья и других жизненных обстоятельств. Я всегда всем говорю, что в уходе за собой важны не деньги, а системность. Базовый уход утром и вечером - наше все. Каждое утро я очищаю, тонизирую и увлажняю кожу. Комбинирую простые уходовые средства с более дорогими и считаю это идеальной системой. Также важно выбирать уход по времени года или климату, если вы выехали за границу. Кроме того, я никогда не засыпаю в макияже, в постели всегда с чистой и увлажненной кожей.

Я системно посещаю косметолога, который делает с моей кожей то, что невозможно сделать дома. Мой специалист - профессиональный врач и с ним моя кожа в лучшем состоянии, чем лет 10 назад, что не перестает меня удивлять.

Также я уже много лет делаю самомассажи. При системной работе они дают стабильный эффект. Очень советую делать их всем.

– Есть продукты, которые в твоем рационе присутствуют всегда?

– Конечно есть, но это база, которая есть почти в любом холодильнике. Я люблю завтраки, поэтому никогда их не пропускаю, даже когда собираю детей в детский сад или школу. Я употребляю яйца, авокадо, тунец и лосось. Люблю запеченную рыбу или курицу. Когда готовлю их, то экспериментирую с соусами - это весело и творчески. На перекусы всегда беру различные сухофрукты. Также употребляю много сезонных фруктов и овощей. Я за сбалансированное питание, которое должно быть разнообразным. ANGELA рассказала, как выглядеть на миллион без лишних затрат (фото: пресс-служба певицы)

– Как ты поддерживаешь физическую форму?

– Я сбалансировано питаюсь и никогда не употребляю более 1500 калорий в день. Также стараюсь ходить по 10 тысяч шагов в день, тем более когда ты мама, то всегда в движении.

Мой самый любимый вид физической активности - танцы. За время репетиций можно сбросить до двух килограммов веса. Также я системно хожу в фитнес-зал, делаю комплекс силовых упражнений и налегаю на кардио для тренировки выдержки и стабильного дыхания.

– Какие лайфхаки помогают быстро восстанавливаться после концертов?

– Люблю гидромассаж и традиционные массажи. Также много пью воды после выступлений и отсыпаюсь. Также в дни концертов можно позволить себе не совсем здоровые продукты, потому что во время выступлений ты теряешь много калорий.

– Какое твое любимое средство для ухода за кожей? Без чего не представляешь свой бьюти-арсенал?

– Увлажняющий крем. У меня сухая кожа и я часто хожу в плотном макияже. Поэтому снять все в конце дня и увлажнить лицо и кожу для меня - кайф. Также у меня всегда есть гель для очищения кожи, тоники, сыворотка и крем с SPF в солнечные сезоны. Из декоративной косметики всегда имею при себе тушь для ресниц, тональную основу, пудру, блеск для губ и хайлайтер. С ними за 5 минут можно сделать неплохой макияж.

– Часто ли позволяешь себе "вредные" вкусности? Расскажи о своих гастрономических слабостях.

– Конечно я позволяю себе слабости и призываю всех позволять себе их, чтобы избежать срывов. У меня семья - муж и два сына. У нас есть традиции выходных обедов, на которых я позволяю себе все. Также мы часто гуляем, ходим в кино, где я также не откажусь от каких-то вкусностей. Это все - ок, когда ты имеешь физическую активность и питаешься сбалансировано. ANGELA поделилась своими главными бьюти-лайфхаками (фото: пресс-служба певицы)

– Как ухаживаешь за волосами?

– Здесь у меня нет секретов. Дома пользуюсь базовым уходом. В салонах также прохожу где-то раз в квартал процедуры по укреплению волос, это помогает волосам быть шелковистыми и крепкими в любую погоду.

– А что думаешь о смене стиля, макияжа или цвета волос?

– Ой, я очень люблю эксперименты! Если вы видели мои видео со звездным стилистом Егором Андрюшиным, то знаете это! У меня есть мой классический образ - блонд, стильные и сексуальные луки с разумной долей гламура. Но когда я работаю с профи в сфере бьюти и фешна, то всегда позволяю им воплощать их видение моих образов - это весело и полезно для саморазвития.

Мне повезло с профессией, в которой я могу экспериментировать с внешностью и играть разные роли. Сейчас я выбираю для съемок и выступлений очень разнообразные образы, которые соответствуют настроению той или иной песни. Это помогает вжиться в роль и выполнить задачу режиссера видео.

В видео на песню "Скандал" я впервые надела мрачный, почти траурный образ, который раскрывает внутренний мир моей героини - женщины, которая готова пойти до последнего и разорвать отношения с любимым мужчиной. Этот изысканный образ контрастирует со вторым образом - это "домашний лук", в котором я играю женщину, которая держит обиды на мужа и постоянно конфликтует с ним, что разрушает их отношения и приводит к расставанию.

Сейчас я планирую снимать видео на новый сингл "Больше не плачу", в котором также хочу быть в новых для себя образах. Сейчас мы активно общаемся с режиссерами и стилистами, чтобы создать действительно интересную с визуальной точки зрения картинку.

– Что, по твоему мнению, главное в женской красоте?

– У меня будет банальный ответ. Главное в женской красоте - блеск в глазах. Ты можешь тратить на уход, макияж и луки миллионы, но ты все равно останешься в глазах людей уставшей и недовольной.

– Как же всегда чувствовать себя уверенной?

– Женщина всегда должна быть ухоженной и следовать собственным убеждениям и излучать природную харизму.

Уверенность в себе - это навык. Такой навык, как все остальные. Уверенной в себе можно быть только, когда ты имеешь опыт, все остальное - имитация. Сейчас я уверена в себе, потому что прошла трудный путь к мечте, чего желаю каждому.

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