"Головне - блиск в очах". Співачка ANGELA ділиться б'юті-ритуалами і секретами краси
Як виглядати доглянуто без зайвих витрат? Чому краса починається не з макіяжу, а з внутрішнього стану? Який стиль підкреслює характер? Співачка ANGELA ділиться досвідом, який може стати натхненням для кожної.
Популярна українська співачка ANGELA (справжнє ім'я Альона Миколайчук) відома своїм яскравим вокалом, енергійними виступами та стильними образами. А окрім музичної кар'єри, зірка виховує двох синів та приділяє значну увагу підтримці здорового способу життя та догляду за собою. Тому й не дивно, що вона завжди виглядає бездоганно, сяє на сцені й у житті, викликаючи захоплення у шанувальників.
В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) молода артистка розповіла, як доглядати за шкірою без зайвого фанатизму, чому не рахує калорії і що допомагає їй швидко відновитися після концертів. Відверта розмова про ритуали краси, стиль та впевненість у собі.
– Як тобі вдається завжди виглядати свіжо та доглянуто? Які твої головні б’юті-ритуали?
– Я, як кожна жінка, буваю різною. Можу виглядати чудово, а можу - не дуже. Все залежить від стану здоров'я та інших життєвих обставин. Я завжди всім говорю, що у догляді за собою важливі не гроші, а системність. Базовий догляд вранці та увечері - наше все. Кожного ранку я очищую, тонізую та зволожую шкіру. Комбіную прості доглядові засоби з більш дорогими і вважаю це ідеальною системою. Також важливо обирати догляд за порою року чи кліматом, якщо ви виїхали за кордон. Крім того, я ніколи не засинаю в макіяжі, у ліжку завжди з чистою та зволоженою шкірою.
Я системно відвідую косметолога, який робить з моєю шкірою те, що неможливо зробити вдома. Мій спеціаліст - професійний лікар і з ним моя шкіра в кращому стані, ніж років 10 назад, що не перестає мене дивувати.
Також я вже багато років роблю самомасажі. При системній роботі вони дають стабільний ефект. Дуже раджу робити їх усім.
– Є продукти, які у твоєму раціоні присутні завжди?
– Звісно є, але це база, яка є майже у будь-якому холодильнику. Я люблю сніданки, тому ніколи їх не пропускаю, навіть коли збираю дітей до дитячого садочку чи школи. Я вживаю яйця, авокадо, тунець та лосось. Люблю запечену рибу чи курку. Коли готую їх, то експериментую з соусами - це весело та творчо. На перекуси завжди беру різні сухофрукти. Також вживаю багато сезонних фруктів та овочів. Я за збалансоване харчування, яке повинно бути різноманітним.ANGELA розповіла, як виглядати на мільйон без зайвих витрат (фото: прес-служба співачки)
– Як ти підтримуєш фізичну форму?
– Я збалансовано харчуюсь і ніколи не вживаю понад 1500 калорій на день. Також намагаюся ходити по 10 тисяч кроків на день, тим паче коли ти мама, то завжди у русі.
Мій найулюбленіший вид фізичної активності - танці. За час репетицій можна скинути до двох кілограмів ваги. Також я системно ходжу до фітнес-залу, роблю комплекс силових вправ та налягаю на кардіо для тренування витримки та стабільного дихання.
– Які лайфхаки допомагають швидко відновлюватися після концертів?
– Полюбляю гідромасаж та традиційні масажі. Також багато п'ю води після виступів та відсипаюся. Також у дні концертів можна дозволити собі не зовсім здорові продукти, тому що під час виступів ти втрачаєш багато калорій.
– Який твій улюблений засіб для догляду за шкірою? Без чого не уявляєш свій б’юті-арсенал?
– Зволожуючий крем. В мене суха шкіра і я часто ходжу в щільному макіяжі. Тому зняти все в кінця дня та зволожити обличчя та шкіру для мене - кайф. Також в мене завжди є гель для очищення шкірі, тоніки, сироватка та крем з SPF у сонячні сезони. З декоративної косметики завжди маю при собі туш для вій, тональну основу, пудру, блиск для губ та хайлайтер. З ними за 5 хвилин можна зробити непоганий макіяж.
– Чи часто дозволяєш собі "шкідливі" смаколики? Розкажи про свої гастрономічні слабкості.
– Звісно я дозволяю собі слабкості і закликаю усіх дозволяти собі їх, щоб уникнути зривів. В мене родина - чоловік та два сини. В нас є традиції вихідних обідів, на яких я дозволяю собі все. Також ми часто гуляємо, ходимо в кіно, де я також не відмовлюсь від якихось смаколиків. Це все - ок, коли ти маєш фізичну активність та харчуєшся збалансовано.ANGELA поділилася своїми головними б'юті-лайфхаками (фото: прес-служба співачки)
– Як доглядаєш за волоссям?
– Тут в мене нема секретів. Вдома користуюся базовим доглядом. У салонах також проходжу десь раз на квартал процедури з укріплення волосся, це допомагає волоссю бути шовковистим та міцним у будь-яку погоду.
– А що думаєш про зміну стилю, макіяжу чи кольору волосся?
– Ой, я дуже люблю експерименти! Якщо ви бачили мої відео з зірковим стилістом Єгором Андрюшиним , то знаєте це! В мене є мій класичний образ - блонд, стильні та сексуальні луки з розумною долею гламуру. Але коли я працюю з профі у сфері б'юті та фешну, то завжди дозволяю їм втілювати їх бачення моїх образів - це весело та корисно для саморозвитку.
Мені пощастило з професією, в якій я можу експериментувати з зовнішністю та грати різні ролі. Зараз я обираю для зйомок та виступів дуже різноманітні образи, які відповідають настрою тієї чи іншої пісні. Це допомагає вжитися в роль та виконати задачу режисера відео.
У відео на пісню "Скандал" я вперше надягла похмурий, майже траурний образ, який розкриває внутрішній світ моєї героїні - жінки, яка готова піти до останнього та розірвати стосунки з коханим чоловіком. Цей вишуканий образ контрастує з другим образом - це "домашній лук", в якому я граю жінку, яка тримає образи на чоловіка та постійно конфліктує з ним, що руйнує їхні стосунки та приводить до розставання.
Зараз я планую знімати відео на новий сингл "Більше не плачу", в якому також хочу бути в нових для себе образах. Зараз ми активно спілкуємося с режисерами та стилістами, щоб створити справді цікаву з візуальної точки зору картинку.
– Що, на твою думку, головне в жіночій красі?
– В мене буде банальна відповідь. Головне в жіночій красі - блиск в очах. Ти можеш витрачати на догляд, макіяж та луки мільйони, але ти все одно залишишся в очах людей втомленою та невдоволеною.
– Як же завжди почуватися впевненою?
– Жінка завжди повинна бути доглянутою та слідувати власним переконанням та випромінювати природну харизму.
Впевненість у собі - це навичка. Така навичка, як усі інші. Впевненою в собі можна бути лише, коли ти маєш досвід, все інше - імітація. Зараз я впевнена в собі, тому що пройшла важкий шлях до мрії, чого бажаю кожній.
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