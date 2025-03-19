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"Главное - блеск в глазах". Певица ANGELA делится бьюти-ритуалами и секретами красоты

Среда 19 марта 2025 10:15
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"Главное - блеск в глазах". Певица ANGELA делится бьюти-ритуалами и секретами красоты ANGELA раскрыла главный секрет красоты (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Дмитрий Войналович

Как выглядеть ухоженно без лишних затрат? Почему красота начинается не с макияжа, а с внутреннего состояния? Какой стиль подчеркивает характер? Певица ANGELA делится опытом, который может стать вдохновением для каждой.

Популярная украинская певица ANGELA (настоящее имя Алена Миколайчук) известна своим ярким вокалом, энергичными выступлениями и стильными образами. А кроме музыкальной карьеры, звезда воспитывает двух сыновей и уделяет значительное внимание поддержанию здорового образа жизни и уходу за собой. Поэтому неудивительно, что она всегда выглядит безупречно, сияет на сцене и в жизни, вызывая восхищение у поклонников.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) молодая артистка рассказала, как ухаживать за кожей без лишнего фанатизма, почему не считает калории и что помогает ей быстро восстановиться после концертов. Откровенный разговор о ритуалах красоты, стиле и уверенности в себе.

Как тебе удается всегда выглядеть свежо и ухоженно? Какие твои главные бьюти-ритуалы?

– Я, как и каждая женщина, бываю разной. Могу выглядеть прекрасно, а могу - не очень. Все зависит от состояния здоровья и других жизненных обстоятельств. Я всегда всем говорю, что в уходе за собой важны не деньги, а системность. Базовый уход утром и вечером - наше все. Каждое утро я очищаю, тонизирую и увлажняю кожу. Комбинирую простые уходовые средства с более дорогими и считаю это идеальной системой. Также важно выбирать уход по времени года или климату, если вы выехали за границу. Кроме того, я никогда не засыпаю в макияже, в постели всегда с чистой и увлажненной кожей.

Я системно посещаю косметолога, который делает с моей кожей то, что невозможно сделать дома. Мой специалист - профессиональный врач и с ним моя кожа в лучшем состоянии, чем лет 10 назад, что не перестает меня удивлять.

Также я уже много лет делаю самомассажи. При системной работе они дают стабильный эффект. Очень советую делать их всем.

Есть продукты, которые в твоем рационе присутствуют всегда?

– Конечно есть, но это база, которая есть почти в любом холодильнике. Я люблю завтраки, поэтому никогда их не пропускаю, даже когда собираю детей в детский сад или школу. Я употребляю яйца, авокадо, тунец и лосось. Люблю запеченную рыбу или курицу. Когда готовлю их, то экспериментирую с соусами - это весело и творчески. На перекусы всегда беру различные сухофрукты. Также употребляю много сезонных фруктов и овощей. Я за сбалансированное питание, которое должно быть разнообразным.&quot;Главное - блеск в глазах&quot;. Певица ANGELA делится бьюти-ритуалами и секретами красотыANGELA рассказала, как выглядеть на миллион без лишних затрат (фото: пресс-служба певицы)

Как ты поддерживаешь физическую форму?

– Я сбалансировано питаюсь и никогда не употребляю более 1500 калорий в день. Также стараюсь ходить по 10 тысяч шагов в день, тем более когда ты мама, то всегда в движении.

Мой самый любимый вид физической активности - танцы. За время репетиций можно сбросить до двух килограммов веса. Также я системно хожу в фитнес-зал, делаю комплекс силовых упражнений и налегаю на кардио для тренировки выдержки и стабильного дыхания.

Какие лайфхаки помогают быстро восстанавливаться после концертов?

– Люблю гидромассаж и традиционные массажи. Также много пью воды после выступлений и отсыпаюсь. Также в дни концертов можно позволить себе не совсем здоровые продукты, потому что во время выступлений ты теряешь много калорий.

Какое твое любимое средство для ухода за кожей? Без чего не представляешь свой бьюти-арсенал?

– Увлажняющий крем. У меня сухая кожа и я часто хожу в плотном макияже. Поэтому снять все в конце дня и увлажнить лицо и кожу для меня - кайф. Также у меня всегда есть гель для очищения кожи, тоники, сыворотка и крем с SPF в солнечные сезоны. Из декоративной косметики всегда имею при себе тушь для ресниц, тональную основу, пудру, блеск для губ и хайлайтер. С ними за 5 минут можно сделать неплохой макияж.

Часто ли позволяешь себе "вредные" вкусности? Расскажи о своих гастрономических слабостях.

– Конечно я позволяю себе слабости и призываю всех позволять себе их, чтобы избежать срывов. У меня семья - муж и два сына. У нас есть традиции выходных обедов, на которых я позволяю себе все. Также мы часто гуляем, ходим в кино, где я также не откажусь от каких-то вкусностей. Это все - ок, когда ты имеешь физическую активность и питаешься сбалансировано.&quot;Главное - блеск в глазах&quot;. Певица ANGELA делится бьюти-ритуалами и секретами красотыANGELA поделилась своими главными бьюти-лайфхаками (фото: пресс-служба певицы)

Как ухаживаешь за волосами?

– Здесь у меня нет секретов. Дома пользуюсь базовым уходом. В салонах также прохожу где-то раз в квартал процедуры по укреплению волос, это помогает волосам быть шелковистыми и крепкими в любую погоду.

А что думаешь о смене стиля, макияжа или цвета волос?

– Ой, я очень люблю эксперименты! Если вы видели мои видео со звездным стилистом Егором Андрюшиным, то знаете это! У меня есть мой классический образ - блонд, стильные и сексуальные луки с разумной долей гламура. Но когда я работаю с профи в сфере бьюти и фешна, то всегда позволяю им воплощать их видение моих образов - это весело и полезно для саморазвития.

Мне повезло с профессией, в которой я могу экспериментировать с внешностью и играть разные роли. Сейчас я выбираю для съемок и выступлений очень разнообразные образы, которые соответствуют настроению той или иной песни. Это помогает вжиться в роль и выполнить задачу режиссера видео.

В видео на песню "Скандал" я впервые надела мрачный, почти траурный образ, который раскрывает внутренний мир моей героини - женщины, которая готова пойти до последнего и разорвать отношения с любимым мужчиной. Этот изысканный образ контрастирует со вторым образом - это "домашний лук", в котором я играю женщину, которая держит обиды на мужа и постоянно конфликтует с ним, что разрушает их отношения и приводит к расставанию.

Сейчас я планирую снимать видео на новый сингл "Больше не плачу", в котором также хочу быть в новых для себя образах. Сейчас мы активно общаемся с режиссерами и стилистами, чтобы создать действительно интересную с визуальной точки зрения картинку.

Что, по твоему мнению, главное в женской красоте?

– У меня будет банальный ответ. Главное в женской красоте - блеск в глазах. Ты можешь тратить на уход, макияж и луки миллионы, но ты все равно останешься в глазах людей уставшей и недовольной.

Как же всегда чувствовать себя уверенной?

– Женщина всегда должна быть ухоженной и следовать собственным убеждениям и излучать природную харизму.

Уверенность в себе - это навык. Такой навык, как все остальные. Уверенной в себе можно быть только, когда ты имеешь опыт, все остальное - имитация. Сейчас я уверена в себе, потому что прошла трудный путь к мечте, чего желаю каждому.

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