Головна помилка при митті рук милом: ви теж її робите?

Головна помилка при митті рук

Отже, яка ж це майже універсальна помилка? Більшість людей недостатньо довго намилюють руки.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), для ефективного видалення бруду та мікробів з поверхні шкіри необхідно намилювати руки щонайменше 20-30 секунд. Це той час, який потрібен милу, щоб зруйнувати жирову оболонку вірусів та бактерій, а механічне тертя допомогло змити їх.

А як часто ми насправді миємо руки протягом такого тривалого часу? Замисліться над своїми щоденними звичками. Найчастіше процес зводиться до швидкого змочування рук водою, одного-двох потираючих рухів з милом і миттєвого змивання. Цього абсолютно недостатньо для того, щоб якісно очистити шкіру від потенційних збудників хвороб.

Чому саме 20-30 секунд є критично важливими?

Руйнування мікробів

Мило діє як поверхнево-активна речовина. Його молекули мають дві "голови": одна притягує воду, інша – жир. Коли ми намилюємо руки, жиророзчинні "хвости" молекул мила зв'язуються з жировою оболонкою багатьох вірусів та бактерій, а також з частинками бруду та жиру на нашій шкірі. Механічне тертя допомагає розірвати ці оболонки та відокремити мікроби від шкіри. Проте, цей процес займає певний час. Занадто швидке змивання мила не дає йому достатньо часу для ефективної дії.

Механічне видалення

Просте ополіскування водою не змиває всі мікроби. Лише активне тертя намилених рук протягом достатнього часу дозволяє механічно відірвати бруд та мікроорганізми від шкіри та змити їх водою.

Чим загрожує неправильне миття рук?

Недостатньо тривале намилювання рук значно підвищує ризик поширення різноманітних інфекцій, включаючи:

Респіраторні захворювання

Грип, застуда, COVID-19 та інші вірусні інфекції часто передаються через контакт із забрудненими поверхнями та подальше торкання обличчя. Ефективне миття рук є ключовим способом розірвати цей ланцюжок передачі.

Кишкові інфекції

Бактерії та віруси, що викликають діарею, блювоту та інші розлади травлення, також часто потрапляють в організм через брудні руки.

Шкірні інфекції

Недостатнє видалення бактерій зі шкіри може призвести до розвитку місцевих інфекцій.

Як правильно мити руки?

Змочіть руки чистою проточною водою. Вода має бути комфортної температури. Нанесіть достатньо мила, щоб покрити всю поверхню рук. Підійде як рідке, так і тверде мило. Намилюйте руки протягом щонайменше 20-30 секунд. Ретельно потріть долоні між собою, потріть кожну долоню об тильну сторону іншої руки, переплетіть пальці та потріть між ними, потріть великі пальці круговими рухами, потріть кінчики пальців об долоні.

Не забудьте про зап'ястя. Ретельно змийте руки чистою проточною водою. Переконайтеся, що все мило змито. Висушіть руки чистим рушником або одноразовою серветкою. Вологі руки легше знову забруднюються.