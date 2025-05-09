Головна ознака, що ви переїли цукру: не ігноруйте її!

Цукор - це не лише джерело калорій, але й серйозна загроза для здоров’я. Надмірне його споживання може призвести до ряду проблем, від порушень обміну речовин до захворювань серця. Однак є одна важлива ознака, яка вказує на це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Норма цукру на день

Американська асоціація серця рекомендує чоловікам споживати не більше 9 чайних ложок (36 г) доданого цукру на день, тоді як жінкам слід обмежити споживання до 6 чайних ложок (25 г).

Однак важливо розрізняти натуральний та доданий цукор. Натуральний природно присутній у продуктах, багатих на вуглеводи, таких як фрукти, овочі, бобові, молочні продукти та цільнозернові.

Ці продукти також містять необхідні поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали, білок, клітковина, антиоксиданти та фітохімічні речовини. Немає потреби уникати цих багатих на поживні речовини цільних продуктів, навіть якщо ви намагаєтеся обмежити споживання цукру.

Фактично, вуглеводи, що містять натуральний цукор, повинні становити від 40% до 65% щоденних калорій, оскільки вони є основним джерелом енергії.

З іншого боку, доданий цукор вводиться під час обробки або приготування для покращення смаку. Хоча більшість асоціюють доданий цукор із підсолодженими напоями, десертами та цукерками, але він також міститься в багатьох оброблених продуктах, таких як хліб, цільнозернові пластівці, рослинне молоко, енергетичні та протеїнові батончики, йогурти та соуси.

Ознака, що ви їсте багато цукру

Якщо вам здається, що ви перестаралися з цукром, ви можете помітити, що не відчуваєте справжнього задоволення після їжі та часто ловите себе на тому, що їсте ще більшу кількість продуктів.

Це тому, що надлишок доданого цукру може порушити сигнали голоду та ситості.

Наслідки надмірного вживання цукру

Продукти з високим вмістом доданого цукру не ефективно втамовують голод. Як наслідок, це може призвести до відчуття голоду невдовзі після їжі.

В дослідженні шістнадцять жінок були розділені на дві групи, щоб оцінити, як цукор впливає на голод. Одна група споживала типовий сніданок, а інша - таку саму їжу разом із двома підсолодженими напоями.

Обидві групи чекали три години перед обідом, і дослідники стежили за рівнем їхнього голоду протягом цього часу та під час наступного прийому їжі.

Група, яка вживала солодкі напої, повідомляла про більший голод між основними прийомами їжі та їла більше на обід.

Окрім безпосереднього впливу на відчуття голоду, надмірний цукор також може призвести до довгострокових проблем зі здоров’ям. Наприклад, цукор живить бактерії в роті, що сприяє карієсу.