Головна брехня про лікувальну "мінералку" у пляшках, в яку всі вірять

Що таке "лікувальна" вода насправді?

На відміну від звичайної столової води, яка призначена для щоденного вживання і підтримки водного балансу організму, лікувальні та лікувально-їдальні води - це води з підвищеним вмістом мінеральних солей (від 1 г/л і вище) або високою концентрацією біологічно активних компонентів (наприклад, заліза, йоду, фтору). Їхній унікальний склад формується глибоко під землею у природних джерелах.

За ступенем мінералізації та призначенням води ділять на три основні категорії:

Столові (до 1 г/л мінералізації) - придатні для щоденного вживання.

(до 1 г/л мінералізації) - придатні для щоденного вживання. Лікувально-їдальні (1-10 г/л мінералізації) – можуть вживатися як столовий напій нерегулярно, але мають і лікувальні властивості при курсовому прийомі за призначенням.

(1-10 г/л мінералізації) – можуть вживатися як столовий напій нерегулярно, але мають і лікувальні властивості при курсовому прийомі за призначенням. Лікувальні (понад 10 г/л мінералізації або з високою концентрацією специфічних компонентів) – призначені виключно для лікування і профілактики конкретних захворювань.

Правда ж у тому, що лікувальна та навіть лікувально-їдальна вода - це не просто "краща" альтернатива звичайній питній воді. Це, по суті, спеціалізований продукт або навіть лікарський засіб, який має свої показання, дозування та, що найважливіше, протипоказання.

Висока концентрація мінеральних солей, яка може бути корисною при певних проблемах (наприклад, для стимуляції травлення, нормалізації роботи жовчовивідних шляхів при певних діагнозах), при безконтрольному і щоденному вживанні здоровою людиною (або людиною з іншими захворюваннями) може нашкодити.

Чим небезпечне безконтрольне вживання?

Навантаження на нирки

Надлишок солей змушує нирки працювати в посиленому режимі.

Порушення водно-сольового балансу

Може призвести до небажаних змін в організмі.

Загострення хронічних захворювань

Особливо небезпечно для людей з гіпертонією, певними хворобами серця, нирок, схильністю до утворення каменів.

Накопичення певних мінералів

Надлишок одного елементу може призвести до дефіциту іншого або мати токсичний ефект.

Лікувальні води призначають лікарі, визначаючи тип води, дозування та тривалість курсу лікування, залежно від діагнозу та стану пацієнта. Пити таку воду постійно, просто "для загальної користі" - це помилка.

Натомість, основою щоденного питного режиму для більшості здорових людей має бути якісна чиста питна вода - водопровідна, очищена фільтром, або бутильована столова вода з низькою мінералізацією. Саме вона забезпечує належне зволоження організму, підтримує обмін речовин і не створює зайвого навантаження.

Міф про універсальну "лікувальність" бутильованої води часто є результатом вдалого маркетингу. Виробники прагнуть продати якомога більше продукції, створюючи у споживачів ілюзію, що їхня "мінеральна" вода - це еліксир здоров'я для щоденного бездумного вживання.