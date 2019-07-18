Голова попала в ловушку: ребенок застрял на детской площадке (фото, видео)

Во вторник, 16 июля, шестилетний мальчик игрался на детской площадке и засунул голову в отверстие в металлическом навесе, но вытащить ее самостоятельно уже не мог. Инцидент произошел в поселке Новотроицкое Херсонской области около 20:18. Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия выехали спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели очень аккуратно начали операцию по вызволению ребенка.

С помощью гидравлического инструмента они осторожно, откусывая металл, расширили пространство до размеров, который позволил безболезненно освободить голову мальчика.

В результате происшествия ребенок не пострадал и отделался легким испугом.

Ребенок застрял на детской площадке (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что на украинском курорте взрослые наблюдали, как тонет ребенок, и снимали на видео. Инцидент произошел в Херсонской области недалеко от Железного порта, где люди часто отдыхают "дикарем".

Ранее сообщалось о том, что в Луцке 11-месячный младенец вылетел из окна квартиры, которая находится на пятом этаже. Чудом ребенок зацепился за профиль балкона не третьем этаже и это спасло ему жизнь.

Мы также писали о том, что пока родители занимались своими делами, под Николаевом поезд сбил трехлетнего ребенка. Инцидент произошел в городе Первомайск.