Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020

Гол футболіста збірної України Андрія Ярмоленка в матчі з командою Нідерландів на Євро 2020 можуть визнати найкрасивішим на всьому чемпіонаті.

Цей дальній удар українського вінгера на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі увійшов у шорт-лист з 10 кращих голів за версією технічних спостерігачів УЄФА, і тепер переможця конкурсу повинні вибрати на відкритому голосуванні .

Кожен бажаючий може підтримати свого фаворита - одного з десяти претендентів на авторство супер голу Євро 2020. Для цього достатньо на сайті УЄФА віддати на сайті голос за учасника конкурсу, і той чи інший забитий футболістом м'яч увійде в історію чемпіонату як найкращий.

Андрій Ярмоленко (фото: uefa.com)

У цій грі Ярмоленко обвідним ударом потрапив у верхній кут воріт, повернув інтригу в матч, а також став автором топ-голу.

Ось так виглядав цей гол-красень у виконанні Ярмоленка:

Відео: гол Ярмоленка в матчі з Нідерландами на Євро 2020

Всього в топ-10 голів за версією технічних спостерігачів УЄФА увійшли:

Андрій Ярмоленко, Нідерланди-Україна 3:2 (13.06, Тур 1)

(13.06, Тур 1) Патрік Шик, Шотландія-Чехія 0:2 (14.06, тур 1)

Кріштіану Роналду, Угорщина-Португалія 0:3 (15.06, тур 1)

Кевін Де Брейне, Данія-Бельгія 1:2 (17.06, тур 2)

Лука Модріч, Хорватія-Шотландія 3:1 (22.06, тур 3)

Поль Погба, Франція-Швейцарія 3: 3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 фіналу)

Лоренцо Інсіньє, Бельгія-Італія 1: 2 (02.07, 1/4 фіналу)

Федеріко К'єза, Італія-Іспанія 1: 1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 фіналу)

Альваро Мората, Італія-Іспанія 1: 1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 фіналу)

Міккель Дамсгор, Англія-Данія 2:1 (дод.) (07.07, 1/2 фіналу)

Зауважимо, що в тому матчі зі збірною Нідерландів підопічні Андрія Шевченка 13 червня поступилися з рахунком 3:2. Сама гра видалася дуже динамічною, і по ходу українці змогли після двох пропущених м'ячів у ворота Бущана зрівняти рахунок, але пізніше отримали ще один гол.

Тоді Андрій Ярмоленко став автором першого голу для України на Євро 2020, а другий м'яч забив Роман Яремчук після подачі від Руслана Малиновського зі штрафного.

За підсумками гри капітан збірної України Ярмоленко зазначив: "Нам вдалося зрівняти рахунок, програючи 2:0, і дуже прикро програти на останніх хвилинах. У нас були моменти в першому таймі, треба було просто їх реалізувати... Це була складна гра. Ми розуміли, що нам протистоїть серйозний суперник".

Андрій Ярмоленко (фото: instagram.com/maartenstekelenburg)