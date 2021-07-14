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Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020

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Середа 14 липня 2021 07:03
Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020 Фото: Андрій Ярмоленко (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Гол футболіста збірної України Андрія Ярмоленка в матчі з командою Нідерландів на Євро 2020 можуть визнати найкрасивішим на всьому чемпіонаті.

Цей дальній удар українського вінгера на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі увійшов у шорт-лист з 10 кращих голів за версією технічних спостерігачів УЄФА, і тепер переможця конкурсу повинні вибрати на відкритому голосуванні.

Кожен бажаючий може підтримати свого фаворита - одного з десяти претендентів на авторство супер голу Євро 2020. Для цього достатньо на сайті УЄФА віддати на сайті голос за учасника конкурсу, і той чи інший забитий футболістом м'яч увійде в історію чемпіонату як найкращий.

Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020

Андрій Ярмоленко (фото: uefa.com)

У цій грі Ярмоленко обвідним ударом потрапив у верхній кут воріт, повернув інтригу в матч, а також став автором топ-голу.

Ось так виглядав цей гол-красень у виконанні Ярмоленка:

Відео: гол Ярмоленка в матчі з Нідерландами на Євро 2020

Всього в топ-10 голів за версією технічних спостерігачів УЄФА увійшли:

  • Андрій Ярмоленко, Нідерланди-Україна 3:2 (13.06, Тур 1)
  • Патрік Шик, Шотландія-Чехія 0:2 (14.06, тур 1)
  • Кріштіану Роналду, Угорщина-Португалія 0:3 (15.06, тур 1)
  • Кевін Де Брейне, Данія-Бельгія 1:2 (17.06, тур 2)
  • Лука Модріч, Хорватія-Шотландія 3:1 (22.06, тур 3)
  • Поль Погба, Франція-Швейцарія 3: 3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 фіналу)
  • Лоренцо Інсіньє, Бельгія-Італія 1: 2 (02.07, 1/4 фіналу)
  • Федеріко К'єза, Італія-Іспанія 1: 1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 фіналу)
  • Альваро Мората, Італія-Іспанія 1: 1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 фіналу)
  • Міккель Дамсгор, Англія-Данія 2:1 (дод.) (07.07, 1/2 фіналу)

Зауважимо, що в тому матчі зі збірною Нідерландів підопічні Андрія Шевченка 13 червня поступилися з рахунком 3:2. Сама гра видалася дуже динамічною, і по ходу українці змогли після двох пропущених м'ячів у ворота Бущана зрівняти рахунок, але пізніше отримали ще один гол.

Тоді Андрій Ярмоленко став автором першого голу для України на Євро 2020, а другий м'яч забив Роман Яремчук після подачі від Руслана Малиновського зі штрафного.

За підсумками гри капітан збірної України Ярмоленко зазначив: "Нам вдалося зрівняти рахунок, програючи 2:0, і дуже прикро програти на останніх хвилинах. У нас були моменти в першому таймі, треба було просто їх реалізувати... Це була складна гра. Ми розуміли, що нам протистоїть серйозний суперник".

Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020

Андрій Ярмоленко (фото: instagram.com/maartenstekelenburg)

Нагадаємо, раніше ми публікували яскраве відео всіх голів України на Євро 2020.

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