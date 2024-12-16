Голосування за членів журі Нацвідбору 2025 стартувало у "Дії"

Голосування за журі Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Так, опитування триватиме впродовж цього тижня - з 16 по 23 грудня. У лютому трійка переможців разом із шанувальниками обиратиме представника або ж представницю нашої країни на міжнародному пісенному конкурсі.

Долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років.

Як віддати свій голос за членів журі Нацвідбору у "Дії"

Зайдіть у застосунок "Дія".

У розділі "Сервіси" оберіть "Опитування".

Проголосуйте за одного з кандидатів у списку.

Список кандидатів:

Андрій Гуцуляк - саундпродюсер і учасник гурту Tvorchi. Він представляв Україну на "Євробаченні-2023" у складі дуету Tvorchi. Артист займається створенням унікальних музичних звучань, поєднуючи різні жанри, зокрема електроніку, попхаус, соул, RnB та інші.

Джамала - виконавиця та авторка пісень, переможниця "Євробачення-2016", лауреатка Шевченківської премії цього року, володарка нагороди WIBA-2022. Також входить до трійки найпопулярніших світових виконавців за версією Spotify Equal 2023.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Дмитро Зезюлін - лідер інді-поп гурту Latexfauna, кліп якого опинився у списку найпопулярніших у світі. Гурт також отримав перемогу в номінації "Найкращий поп-гурт" на музичній премії Yuna.

Катерина Павленко - співачка, композиторка та авторка, фронтвумен гурту Go_A, який посів п'яте місце на "Євробаченні-2021" у Роттердамі.

Олег Псюк - співак, автор пісень, лідер гуртів Kalush і Kalush Orchestra, які стали переможцями "Євробачення-2022" у Турині з піснею "Стефанія".

Kalush Orchestra (instagram.com/kalush.official)

Анна Свиридова - радіоведуча та програмна директорка радіо "П’ятниця". Також ведуча YouTube-проєкту "МузRoom".

Сергій Танчинець - виконавець і лідер рок-гурту "Без обмежень", заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій Yuna, "Золота Жар-птиця", M1 Music Awards.

Катя Царик - кінорежисерка, режисерка-постановниця, сценаристка, кліпмейкерка. Нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня.

Дмитро Шуров - засновник проєкту Pianoбой та автор пісень. Був музичним продюсером Нацвідбору у 2022 та 2023 роках, володар трьох премій Yuna.

Дмитро Шуров (фото: instagram.com/pianoboy_official)

Після завершення голосування буде сформовано рейтинг. Три кандидати з найбільшою кількістю голосів отримають пропозицію підписати угоду члена або членкині журі. Якщо ж хтось із них не зможе підписати угоду з вагомих причин, членом журі стане той, хто наступний у рейтингу за кількістю голосів.

Нагадаємо, згідно з правилами, переможця та представника нашої країни на "Євробаченні-2025" визначатимуть за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Фінал конкурсу відбудеться у лютому наступного року.

До слова, для участі у Нацвідборі подали заявки 369 артистів, серед яких 232 сольні виконавці та 72 гурти. Надалі їх чекають прослуховування, після чого будуть оголошені імена фіналістів. Ще одного фіналіста обиратимуть у "Дії" серед виконавців, які не пройдуть прослуховування.