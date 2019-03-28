Кто не голосует - не должен открывать рот: Ирма Витовская эмоционально обратилась к украинцам

Выборы президента Украины приближаются: до них осталось всего несколько дней. Есть значительная часть украинцев, которые еще не определились с кандидатом. И не зря, ведь всего претендентов на пост главы государства в этот раз рекордное количество - 39.

В то же время есть много тех, кто вообще не собирается идти на выборы. Мнение о таких украинцах в эксклюзивном комментарии для Styler выразила знаменитая украинская актриса Ирма Витовская.

"Нужно голосовать вдумчиво. Надо четко определяться согласно конституционных полномочий. Я бы советовала не путаться и не голосовать эмоциями, а спокойно подумать, взвесить все "за" и "против" и только потом проголосовать. Нужно проанализировать для себя, что было сделано за пять лет. Надо четко для себя понимать стратегически, что нас ждет завтра. Поэтому четкие посылы – это те, которые есть в полномочиях сегодняшних выборов. Все. Обо всем остальном осенью поговорим", - прокомментировала актриса.

К сожалению, сейчас в Украине есть много людей, которые вообще не хотят голосовать на выборах президента Украины. У каждого для этого свои причины, но часто среди этих причин называют апатию и мысль о том, что их голос ничего не изменит.

"Я откровенно этого не понимаю! Потому что мы все-таки живем в социуме, а не где-то отвлеченно - каждый в отдельном мире. Я откровенно не понимаю, как люди, которые не голосуют, потом будут пенять на то, что у нас в стране происходит правильно, а что – неправильно. Каждый из нас будет отвечать за свой выбор сам. По моему личному мнению, люди, которые не голосуют вообще, не имеют права критиковать любую власть – плохую или хорошую. Любую! Человек, который не голосует, не должен открывать рот. Все!" - подчеркнула она.

Фото: Ирма Витовская (РБК-Украина)

По ее словам, те украинцы, которые сходили на выборы и проголосовали, хотя бы учатся на своих ошибках.

"Тот, кто проголосовал и от того выиграл, сам себе потом уверенно может сказать: "В этих "плюсах" есть и моя доля". Кто же разочаровался в "минусах", тот тоже может сделать для себя выводы. Возможно, он чего-то не понял. Главное, чтобы это не принесло трагических результатов для страны в целом. А вот те, кто не голосует вообще – по моему мнению, не имеют потом открывать рот вообще", - добавила Ирма Витовская.

Напомним, ранее Ирма Витовская рассказала о важности развития и поддержки украинского языка и о потенциале украинского кино.

Также украинский экономист спрогнозировал, что будет с ценами на продукты и другие товары после выборов президента Украины.