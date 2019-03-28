Хто не голосує - не має відкривати рота: Ірма Вітовська емоційно звернулася до українців

Вибори президента України наближаються: до них залишилося усього кілька днів. Є значна частина українців, які ще не визначилися із кандидатом. І не випадково, адже загалом претендентів на пост голови держави цього разу рекордна кількість - 39.

В той же час є багато тих, хто взагалі не збирається йти на вибори. Думку про таких українців у ексклюзивному коментарі для Styler висловила знаменита українська акторка Ірма Вітовська.

"Потрібно голосувати вдумливо. Треба чітко визначатися згідно конституційних повноважень. Я би радила не плутатися і не голосувати емоціями, а спокійно подумати, зважити всі "за" і "проти" і лише потім проголосувати. Потрібно проаналізувати для себе, що було зроблено за пять років. Треба чітко для себе розуміти стратегічно, що на нас чекатиме завтра. Тому чіткі посили – це ті, які є у повноваженні сьогоднішніх виборів. Все. Про все решта восени поговоримо", - прокоментувала акторка.

На жаль, зараз в Україні є багато людей, які взагалі не хочуть голосувати на виборах президента України. У кожного для цього свої причини, але часто серед цих причин називають апатію та думку про те, що їх голос нібито нічого не змінить.

"Я відверто цього не розумію! Тому що ми все-таки живемо у соціумі, а не десь абстраговано - кожен у окремому світі. Я відверто не розумію, як люди, які не голосують, потім нарікатимуть на те, що в нас в країні відбувається правильно, а що – неправильно. Кожен з нас відповідатиме за свій вибір сам. На мою особисту думку, люди, які не голосують взагалі, не мають права критикувати будь-яку владу – погану чи хорошу. Будь-яку! Людина, яка не голосує, не має відкривати рота. Все!" - підкреслила вона.

Фото: Ірма Вітовська (РБК-Україна)

За її словами, ті українці, які сходили на вибори і проголосували, хоча би вчаться на своїх помилках.

"Той, хто проголосував і від того виграв, сам собі потім впевнено може сказати: "В цих "плюсах" є і моя частка". Хто ж розчарувався в "мінусах", той теж може зробити для себе висновки. Можливо, він щось не зрозумів. Головне, щоб це не принесло трагічних результатів для країни загалом. А ось ті, хто не голосує взагалі – на мою думку, не мають потім відкривати рота взагалі", - додала Ірма Вітовська.

Нагадаємо, раніше Ірма Вітовська розповіла про важливість розвитку і підтримки української мови і про потенціал українського кіно.

Також український економіст спрогнозував, що буде з цінами на продукти та інші товари після виборів президента України.