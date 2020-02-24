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Голос страны: известный ведущий поразил судей шоу невероятным вокалом

STYLERТелешоу    24.02.2020 - 20:41
Голос страны: известный ведущий поразил судей шоу невероятным вокалом
Денис Жупник поразил Тину Кароль своим вокалом (фото из личного архива шоумена)

Денис Жупник пришел на Голос страны и развернул кресло Тины Кароль

Известный ведущий и актер Денис Жупник вышел на сцену вокального шоу Голос страны 10. В 6 выпуске проекта он смог развернуть кресло Тины Кароль песней "Жизнь поет" из репертуара Димы Монатика, поэтому теперь Денис в ее команде.

"У тебя очень динамичный голос. Мне в команде не хватает такого мужского тембра", - призналась Кароль.

Сам Денис, который является ведущим престижных музыкальных премий М1 Music Awards, Золотая Жар-птица и других, напомнил зрителям и судьям, что это уже не первое его появление на Голосе страны.

"Восемь лет назад я был участником второго сезона. Тогда мне удалось дойти до прямых эфиров, а это очень неплохой результат. За восемь лет я успел много чего добиться как радио-, телеведущий и шоумен. Музыка также постоянно была рядом, но обделена моим вниманием. Настало время восстановить справедливость, и Голос страны 10 - лучшее место для этого!" - заявил Денис.

Денис Жупник на шоу Голос страны

Добавим, что голос Дениса Жупника известный многим украинцам, ведь именно его голосом на украинском языке говорят любимые киногерои голливудских фильмов: “Звездные войны”, “Операция Оверлорд”, “Смертельный лабиринт”, “Водитель для копа”, “Человек-невидимка” и других. Также он был судьей в составе профессионального жюри Евровидения от Украины.

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