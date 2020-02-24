ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голос країни: відомий ведучий вразив судей шоу неймовірним вокалом

STYLERТелешоу    24.02.2020 - 20:41
Голос країни: відомий ведучий вразив судей шоу неймовірним вокалом
Денис Жупник вразив Тіну Кароль своїм вокалом (фото з особистого архіву шоумена)

Денис Жупник прийшов на Голос країни і розвернув крісло Тіни Кароль

Відомий ведучий і актор Денис Жупник вийшов на сцену вокального шоу Голос країни 10. У 6 випуску проекту він зміг розвернути крісло Тіни Кароль піснею "Жизнь поет" з репертуару Діми Монатіка, тож тепер Денис в її команді.

"В тебе дуже динамічний голос. Мені в команді не вистачає такого чоловічого тембру", - зізналася Кароль.

Сам Денис, який є ведучим престижних музичних премій М1 Music Awards, Золота Жар-птиця та інших, нагадав глядачам і суддям, що це вже не перша його поява на Голосі країни.

"Вісім років тому я був учасником другого сезону. Тоді мені вдалося дійти до прямих ефірів, а це дуже непоганий результат. За вісім років я встиг багато чого досягти як радіо-, телеведучий та шоумен. Музика також постійно була поруч, але обділена моєю увагою. Настав час відновити справедливість, і Голос країни 10 - найкраще місце для цього!" - заявив Денис.

Денис Жупник на шоу Голос країни

Додамо, що голос Дениса Жупника відомий багатьом українцям, адже саме його голосом українською мовою говорять улюблені кіногерої голлівудських стрічок: “Зоряні війни”, “Операція Оверлорд”, “Смертельний лабіринт”, “Водій для копа”, “Людина-невидимка” та інших. Також він був суддею у складі професійного журі Євробачення від України.

Топ-10 виступів на Голосі країни-10, які сколихнули мережу Настя Каменських розповіла, яких учасників хоче бачити в їх з Потапом команді на Голосі країни-10
Новини України Голос країни 10
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся