Голос країни 2020: хто став переможцем проекту

Роман Саснчин переміг на шоу Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Фінал шоу Голос країни 2020 26 квітня на каналі 1 + 1 виграв Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль

Роман Сасанчин переміг на Голос країни 2020. Фінальний випуск 10 сезону вийшов 26 квітня 2020 року на телеканалі 1+1. У цьому випуску учасники команди Тіни Кароль, Потапа і Насті Каменських, Дана Балана, Монатіка боролися за право стати переможцем ювілейного сезону пісенного проекту.

Спочатку глядачі своїми голосами визначили переможців з команди кожного судді, які пройшли у другий етап суперфіналу. Так з команди Монатіка за перемогу боролися Сергій Роман, Мєлен Паса, Юрій Самовилов, Сергій Асафатов і Ліда Лі.

Але з команди Монатіка більше всіх голосів набрав Сергій Асафатов

Сергій Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Асафатов (відео: YouTube)

Далі в боротьбу за перемогу у десятому сезоні шоу вступила команда Дана Балана, в яку входить Назар Яцишин, Марія Кондратенко, Індіра Єдільбаєва, Анастасія Балог і Дарина Петрожицька.

До другого етапу суперфіналу з команди Дана Балана вийшла Індіра Єдільбаєва.

Індіра Єдільбаєва (фото: facebook.com/goloskrainy)

Індіра Єдільбаєва (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшли учасники команди Потапа і Насті Каменських. У команді виступили дует Катерина Степура і Максим Перепелиця, Юлія Коровко, Єрлан Баібазаров, Віталій Окс, і Анастасія Картвелішвілі.

На другий етап суперфіналу ювілейного сезону Голосу країни з команди Потапа і Насті Каменських пройшов Єрлан Баібазаров.

Єрлан Баібазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Єрлан Баібазаров (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли учасники команди Тіни Кароль, в яку входять Ганна Трубецька, Даніель Салем, Дарина Полоротова, Роман Сасанчин, Ольга Мельник,

На другий етап з команди Тіни Кароль пройшов Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (відео: YouTube)

Таким чином у другий етап пройшли Сергій Асафатов, Індіра Єдільбаєва, Єрлан Баібазаров і Роман Сасанчин. Учасники заспівали пісні, з якими вони прийшли на проект Голос країни 2020.

А переможцем ювілейного 10 сезону Голос країни 2020 став Роман Сасанчін з команди Тіни Кароль, за нього проголосувало найбільше глядачів. Він також виграв нову двокімнатну квартиру в Києві.

Роман Сасанчин (відео: YouTube)