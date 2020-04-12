Голос страны 2020: кто попал в прямые эфиры, а кто вылетел с проекта

Голос страны 13 выпуск 10 сезона вышел 12 апреля 2020 года на телеканале 1+1. В этом выпуске артистами вокальных нокаутов стали участники команды Тина Кароль. Остальные судьи проекта Дан Балан, Монатик, Потап и Насти Каменских, могли кого-то "украсть" к себе в команду.

Нокауты среди участников команды Тины Кароль начал певческий фермер Артем Семенов с неожиданным музыкальным экспериментом. Тина Кароль осталась очень довольна выступлением участника и пригласила занять первое место.

Артем Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Артем Семенов (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла поклонница Тины Кароль - Анна Трубецкая. Все тренеры были поражены голосом участницы и звездный наставник Тина Кароль подарила Анне первый стул. Артем Семенов подвинулся на второе кресло.

Анна Трубецкая (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецкая (видео: YouTube)

После этого на сцену вышел борец против буллинга Виталий Окс. Тина Кароль пригласила участника на третье место.

Виталий Окс (фото: facebook.com/goloskrainy)

Виталий Окс (видео: YouTube)

На сцену поднялся сценарист Юрий Самовилов и его звездный наставник подготовила для Дана Балана настоящий сюрприз. Юрий своим душевным вокалом занял третий стул. Виталий Окс оказался в зоне риска на четвертом месте.

Юрий Самовилов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юрий Самовилов (видео: YouTube)

После этого на сцену Голоса страны вышла Дарья Полоротова. Этим выступлением девушка тронула Тину Кароль до слез. Участница заняла первое кресло, Виталий Окс оказался на скамейке запасных.

Дарья Полоротова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дарья Полоротова (видео: YouTube)

Далее на сцену вышел Марко Квитка. По решению звездного наставника парень оказался на скамейке запасных.

Марко Квитка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марко Квитка (видео: YouTube)

После Квитки на сцену Голоса вышла хранительница украинских традиций Ульяна Горбачевская. Тина Кароль пригласила занять участницу место на скамейке запасных.

Ульяна Горбачевская (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ульяна Горбачевская (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла Ольга Мельник. Все тренеры были в восторге от сверхсильного выступления Ольги. Тина Кароль пригласила участницу занять первое место.

Ольга Мельник (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Мельник (видео: YouTube)

Последним на сцену Голоса страны поднялся звезда "Танцев со звездами" и ведущий "Женитьба вслепую" Даниэль Салем. Тина Кароль оставила Даниэля Салема в своей команде и участник занял четвертое место. Артем Семенов оказался на скамейке запасных.

Даниэль Салем (фото: facebook.com/goloskrainy)

Даниэль Салем (видео: YouTube)

Таким образом четверть финалистами команды Тины Кароль стали Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин, которого Тина Кароль "украла" из команды Дана Балана.

(фото: facebook.com/goloskrainy

Сразу две "кражи" произошло из команды Тины Кароль – Потап и Настя Каменских спасли Виталия Окса, а MONATIK дал шанс пройти дальше Юрию Самовилову.

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны также подготовил сюрприз и пригласил на сцену талантливую и яркую маму Дана Балана.

Дан Балан вместе с мамой (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дан Балан вместе с мамой (видео: YouTube)

Backstage 13 выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)