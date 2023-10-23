Голос поколінь. 6 культових персонажів, яких озвучив Євген Малуха

Євген Малуха - один з найхаризматичніших і найупізнаваніших акторів озвучування в Україні. По великому рахунку, саме завдяки його голосу нам полюбилися Альф, Гомер Сімпсон та інші культові телеперсонажі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про нові і культові ролі Євгена Малухи, які вже врізалися у голови українців завдяки його безмежному таланту озвучування персонажів серіалів та мультфільмів.

6 культових персонажів Євгена Малухи

"Кароліна та її друзі"

Озвучка ведмедика стала першою закадровою роллю Євгена Малухи. Тоді український дубляж лише починав своє існування. І вже після озвучки ведмедя кар’єра Малухи як актора дубляжу пішла вгору.

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"Альф"

Євген є українським голосом легендарного Альфа. Озвучити прибульця - це дійсно неймовірно цікава робота для кожного актора дубляжу. І сам чоловік називає цю роль “Голос прямої кишки".

"Сімпсони"

Малуха став голосом завжди злого та роздратованого працівника атомної станції Гомера Сімпсона. Чоловік намагався зробити свого персонажа більш м’яким, ніж він є насправді. Адже в оригіналі Гомер дуже злий персонаж.

"Доктор Хаус"

Роль злегка божевільна, але дуже талановита. Саме завдяки Євгену ми змогли почути україномовну версію "Доктора Хауса" і звикнути до його іноді дуже зухвалого звучання.

Євген Малуха і його ролі (фото: Кіноріум)

"Тачки"

Малуха озвучив блакитну машинку Кінг у першому сезоні легендарного мультфільму "Тачки".

Євген Малуха і його ролі (фото: Кіноріум)

"КітПес"

Мультфільм про кота і собаку, що мають одне тіло на двох також здобув голос Малухи. Його персонажем став пес, який завжди був набагато добрішим, ніж його родич кіт.

Євген Малуха і його ролі (фото: Кіноріум)

"Спадкоємці"

Нещодавно на MEGOGO відбулась премʼєра 4-го сезону популярного серіалу від НВО "Спадкоємці" з українською озвучкою.

Головний персонаж "Спадкоємців", власний Король Лір проєкту, голова сімейства Лоґан Рой в українській версії отримав голос саме Малухи.

Додамо, що за своєю масштабністю серіал ставлять в один ряд з іншими епічними проєктами: "Твін Піксом", "Грою престолів" та "Чорнобилем".