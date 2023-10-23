Голос поколений. 6 культовых персонажей, которых озвучил Евгений Малуха
Евгений Малуха - один из самых харизматичных и узнаваемых актеров озвучивания в Украине. По большому счету, именно благодаря его голосу нам полюбились Альф, Гомер Симпсон и другие культовые телеперсонажи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о новых и культовых ролях Евгения Малухи, которые уже врезались в головы украинцев благодаря его безграничному таланту озвучивания персонажей сериалов и мультфильмов.
6 культовых персонажей Евгения Малухи
"Каролина и ее друзья"
Озвучка мишки стала первой закадровой ролью Евгения Малухи. Тогда украинский дубляж только начинал свое существование. И уже после озвучки медведя, карьера Малухи как актера дубляжа пошла вверх.
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"Альф"
Евгений является украинским голосом легендарного Альфа. Озвучить пришельца - это действительно невероятно интересная работа для каждого актера дубляжа. И сам мужчина называет эту роль "Голос прямой кишки".
"Симпсоны"
Малуха стал голосом всегда злого и раздраженного работника атомной станции Гомера Симпсона. Мужчина пытался сделать своего персонажа более мягким, чем он есть. Ведь в подлиннике Гомер очень злой персонаж.
"Доктор Хаус"
Роль слегка безумная, но очень талантливая. Именно благодаря Евгению мы смогли услышать украиноязычную версию "Доктора Хауса" и привыкнуть к его иногда очень дерзкому звучанию.
Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)
"Тачки"
Малуха озвучил голубую машинку Кинг в первом сезоне легендарного мультфильма "Тачки".
Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)
"КотПес"
Мультфильм о коте и собаке, имеющих одно тело на двоих, также получил голос Малухи. Его персонажем стал пес, который всегда был намного добрее, чем его родственник кот.
Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)
"Наследники"
Недавно на MEGOGO состоялась премьера 4-го сезона популярного сериала от НПО "Наследники" с украинской озвучкой.
Главный персонаж "Наследников", собственный Король Лир проекта, глава семейства Логан Рой в украинской версии получил голос именно Малухи.
Добавим, что по своей масштабности сериал ставят в один ряд с другими эпическими проектами: "Твин Пиксом", "Игрой престолов" и "Чернобылем".
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