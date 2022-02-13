Голос країни 2022: яркие выступления и неожиданные дуэты четвертого эфира шоу

В эфире четвертого выпуска шоу 13 февраля на канале "1+1" зрители увидели пробу вокальной сцены от известной актрисы Карины Авраменко, которая решила попробовать свои силы в качестве исполнительницы.

Звезда сериала "Киев днем и ночью" выбрала для этого песню Светланы Лободы "Americano". Однако тренеры не оценили такую попытку, и никто не развернул свои кресла.

После выступления Потам дал актрисе совет и отметил ее сильный голос, но указал при этом на неумение его контролировать, рекомендовав научиться "держать баланс". После такого фиаско Авраменко не сдержала эмоции и расплакалась

Видео: выступление Карины Авраменко с песней "Americano" на шоу Голос країни 2022

А вот заставил обернуться все кресла тренеров 19-летний Глеб Пархоменко, житель Херсонской области. Юноша произвел настоящий фурор своим исполнением хит победителей Евровидения 2021 группы Måneskin "I wanna be your slave".

На его стиль и манеру пения практически одновременно отреагировали Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук, и вскоре красную кнопку нажала также и Оля Полякова.

За реабилитолога-рокера началось "сражение" между звездами, но парень все таки отдал предпочтение команде Нади Дорофеевой.

Видео: выступление Глеба Пархоменко с хитом Måneskin на шоу Голос країни 2022

Все три кресла также сумел развернуть участник из Казахстана Димаш Даулетов, который исполнил хит "I Have Nothing", поразив и звездных тренеров, и аудиторию.

Хотя все знаменитости и предлагали парню присоединиться к их командам, участник отдал предпочтение именно Оле Поляковой.

Видео: выступление Димаша Даулетова 13 февраля на 4 эфире шоу Голос країни 2022

Смогла добиться солидарной реакции тренеров и участница Юлия Штоля, которая исполнила песню "When We're High". Она давно занимается музыкой и фактически является профессиональной певицей, работая в ресторане.

Когда все три кресла развернулись к ней, девушка выбрала команду Потапа.

Видео: выступление Юлии Штоли с песней "When We're High" на 4 эфире шоу Голос країни 2022

25-летний Павел Тютюнник из Тернополя посвятил свое выступление на сцене Голоса дедушке и бабушке, жизни которых забрал коронавирус. На его исполнение песни Николая Мозгового "Минає день, минає ніч" Оля Полякова и Святослав Вакарчук нажали красные кнопки, после чего Королева ночи присоединилась к парню на сцене, и вместе они спели уже дуэтом.

Сам же молодой человек после такого экспромта обратился к лидеру "Окана Ельза" с просьбой вместе спеть его чувственный хит "Обійми", на что Вакарчук с радостью согласился.

В итоге Павел выбрал команду своего кумира - Святослава.

Видео: выступление Павла Тютюнника на 4 эфире шоу Голос країни 2022

Участник талант-шоу Владимир Порубайло исполнил песню "Eye of the tiger", и заставил обернуться Олю Полякову и Надю Дорофееву.

С "главной блондинкой" украинского шоу-биза он вжарил дуэтом "Мурку", но все таки в итоге выбрал команду Дорофеевой.

А вот за кулисами парень ошарашил свою девушку, которая пришла его поддержать, предложением руки и сердца, на что получил от любимой заветное "Да!".

Видео: выступление Владимира Порубайло 13 февраля на 4 эфире шоу Голос країни 2022

Участница шоу Алучана Феджи из Харькова выбрала для выступления песню группы KAZKA "М'ята", получив после этого поддержку автора хита Александры Зарицкой, а также Андрея Мацолы.

Видео: Алучана Феджи с песней "М'ята" на шоу Голос країни 2022

В четвертом выпуске шоу Голос країни 2022 профессиональный певец (из хора Веревки) Дмитрий Цымбал пел на слепых прослушиваний песню Luna, а затем "Місяць на небі".

Участник талант-шоу понравился Оле Поляковой и Святославу Вакарчуку, и сам выбрал в тренеры легендарного рокера.

Видео: выступление Дмитрия Цымбала на 4 эфире шоу Голос країни 2022

На дуэт Алины Лавровой с мужем Юрием, который аккомпанировал на гитаре, свои кресла развернули Оля Полякова, Потап и Надя Дорофеева.

После их исполнения песни "Rampampam" Потап предложил супругам выступать дуэтом, так участники в итоге и определились с тренером.

Видео: выступление Алины Лавровой с мужем Юрием на 4 эфире шоу Голос країни 2022