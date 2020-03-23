Голос країни 2020: участник пустил судей в пляс под "Несе Галя воду"

Голос країни 2020 в 10 сезоне начал этап "вокальных нокаутов". Первый выпуск из этой серии телезрители смогли увидеть в воскресенье, 22 марта. Судей и зрителей впечатлила современная версия народной "Несе Галя воду" гуцула Сергея Романа, благодаря которой он остался в проекте.

Отметим, что первыми за шанс участвовать в четвертьфинале боролась команда Димы Монатика. Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли стали победителями этого этапа. Они смогут побороться за звание лучшего вокалиста страны в юбилейном десятом сезоне в прямых эфирах, после того, как их возобновят.

Катя Осадчая представляя исполнителя, назвала его "современным гуцулом". Парень из маленького села Вертеп Закарпатской области. Артиста называют "изюминкой" команды Монатика.

Неожиданная аранжировка "Несе Галя воду" в исполнении Сергея Романа завела зрительный зал, его друзей по команде и судей. Лишь Дан Балан смог усидеть в своем кресле, Тина Кароль, Дима Монатик, Потап и Настя Каменских подтанцовывали в ритм музыке.

Тина Кароль после выступления отметила, что она в восторге от такого необычного звучания народной песни. Сергей Роман на это ответил, что начинал писать сам аранжировки, но завершить ему помог Монатик.

Сергей Роман "Несе Галя воду" (видео: YouTube/Голос країни)

Отметим, что прямые эфиры шоу, запланированные на 5,12 и 19 апреля из-за карантина и угрозы распространения коронавируса, переносятся на другие даты. А вот "вокальные нокауты" были отсняты заранее. Телезрители смогут увидеть еще три выпуска вокального шоу с этапом нокаутов.