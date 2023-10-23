Голос країни 13: учасниця здивувала суддів своїм вокалом та довела до мурашок глядачів

Як виступила співачка

Виконавиця просто приголомшила емоційним та чуттєвим виступом, а її вокал нікого не залишив байдужим.

"Сьогодні прозвучала пісня, яку в Україні ще не знають, але це потужний німецький хіт. У мене було відчуття, що я зараз дивлюсь номер переможця "Євробачення". Для мене дуже важливо цього європейського сезону показувати і локальні пісні. Це така наша подяка . Європі за підтримку України", - розповіла про артистку Дорофєєва.

Конкуренткою Майрамік Авоям у "крос-батлах" стала Вероніка Коваленко. Учасниця заспівала хіт співачки KOLA –-"Біля серця". Але глядачі проголосували за Майрамік, і вона пройшла у фінал проекту з відривом лише у два бали.

У коментарях до відео українці висловили своє кохання Майрамік.