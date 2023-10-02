На "Голос країни 13" дует підлітків із піснею із "Дуже дивних справ" пробрав до мурашок (видо)

На сцену "Голос країни 13" вийшли наймолодші учасники 16-річний Владислав Пелих та 17-річна Христина Старикова. Дует виконав композицію із серіалу "Дуже дивні справи" від виконавиці Кейт Буш "Running Up That Hill".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на останній випуск шоу на YouTube.

Як заспівали вокалісти

Суддя Юлія Саніна та її радниця Jerry Heil були просто захоплені таким потужним виконанням, яке довело до мурашок абсолютно всіх.

Усі судді проекту порадили співачці добре подумати та ризикнути, щоб дати шанс одразу обом учасникам.

Тренер майже не вагалася з вибором і вирішила, що Владислав та Христина продовжать участь у шоу. Таким чином, Юлія запропонувала дуету одразу два місця у своїй команді.

"Ми не дуже спиралися на оригінал і хотіли створити щось своє", - розповіла Христина про пісню, яка є досить важкою у своєму виконанні.

Після виступу дуету - зал вибухнув оваціями.

Голос країни, який стартував 3 вересня 2023 року це вже 13 сезон шоу, в якому найкращі таланти країни і не тільки вже на етапі сліпих прослуховувань змагатимуться між собою за право стати частиною команди одного з зіркових членів журі: DOROFEEVA, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко.

Випуски виходять в ефір щонеділі.