Голос країни 13: участница удивила судей своим вокалом и довела до мурашек зрителей

Как выступила певица

Исполнительница просто ошеломила эмоциональным и чувственным выступлением, а ее вокал никого не оставил равнодушным.

"Сегодня прозвучала песня, которую в Украине еще не знают, но это мощный немецкий хит. У меня было ощущение, что я сейчас смотрю номер победителя "Евровидения". Для меня очень важно в этом европейском сезоне показывать и локальные песни. Это такая наша благодарность. Европе за поддержку Украины", - рассказала об артистке Дорофеева.

Конкуренткой Майрамик Авоям в "кросс-батлах" стала Вероника Коваленко. Участница спела хит певицы KOLA – "Біля серця". Но зрители проголосовали за Майрамик, и она прошла в финал проекта с отрывом всего в два балла.

В комментариях к видео украинцы выразили свою любовь Майрамик.