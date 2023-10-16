На "Голос країни 13" участница перепела композицию "Фортеця Бахмут" и покорила слушателей (видео)

На "Голос країни 13" участница из команды Ивана Клименко Стася Чабан поразила судей и зрителей исполнением песни "Фортеця Бахмут". Она спела ее в женском варианте и добавила туда куплет от себя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал популярного шоу.

Как спела песню Анастасия

Стася соревновалась в "кросс-батле" с участником из команды Артема Пивоварова Владом Шерифом.

"Это для меня огромный шаг. Сейчас у меня такая песня, которая очень важна для нас украинцев. Я ее переделала по-своему. Ее поют мужчины, а ее буду петь от женского рода. От защитниц, которые сейчас воюют и которым нужна поддержка. Я очень благодарна ВСУ за возможность поддерживать сейчас здесь тем, чем меня наградил Господь. Хочется передать все то, что болит, и чтобы зрители почувствовали мой посыл", - рассказала исполнительница о песне группы "Антитела", которую она перепела.

В композицию певица добавила фольклорное звучание, а также сама дописала еще один куплет к песне.

Зрители были поражены таким исполнением известного хита. Она получила 87 баллов, а ее соперник - Влад Шериф покинул шоу, получив меньшее количество голосов.

Что известно о Стасе Чабан

Анастасия Чабан - студентка четвертого курса Киевского национально университета культуры и искусств. Ее дебютным треком был "Світ ловив", который она выпустила в марте 2023 года, а в конце апреля артиста презентовала свою вторую композицию "Не шукай долі".