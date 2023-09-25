На "Голос країни 13" суддів підкорила баяністка із ЗСУ: зал аплодував стоячи (відео)

Як виступила баяністка із ЗСУ

Після виконання пісні всі судді розвернулися до дівчини, а дізнавшись, що вона артистка, яка піднімає бойовий дух армії, аплодували стоячи.

Світлана не лише чудово заспівала, а й акомпанувала собі на баяні.

До артистки розгорнулися одразу всі чотири судді. У результаті Світлана обрала команду Юлії Саніної.

"Який діамант у моїй команді", - сказала Саніна.

Що відомо про Світлану Чередніченко

Світлана народилася у Києві, з дитинства батьки віддали її грати на баяні.

Нині вона разом з оркестром часто буває на фронті, концерти допомагають підтримувати бойовий дух українських захисників.

"Після таких поїздок, ти дивишся у вічі бійців і розумієш, що все буде добре, тому "Голос" - це можливість показати нашу Україну", - розповіла баяністка.

За словами співачки, для неї виступи на фронті - це синергія між військовими та артистами. Виконавці ставлять за мету створити для наших бійців неповторну атмосферу, дати можливість відволіктися та відпочити.