На "Голос країни 13" суддів підкорила баяністка із ЗСУ: зал аплодував стоячи (відео)

У 4 випуску 13 сезону "Голос країни" виступила баяністка із ЗСУ Світлана Чередниченко. Вокалістка виконала композицію Руслани "Знаю я".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий випуск проекту на YouTube.
Після виконання пісні всі судді розвернулися до дівчини, а дізнавшись, що вона артистка, яка піднімає бойовий дух армії, аплодували стоячи.
Світлана не лише чудово заспівала, а й акомпанувала собі на баяні.
До артистки розгорнулися одразу всі чотири судді. У результаті Світлана обрала команду Юлії Саніної.
"Який діамант у моїй команді", - сказала Саніна.
Світлана народилася у Києві, з дитинства батьки віддали її грати на баяні.
Нині вона разом з оркестром часто буває на фронті, концерти допомагають підтримувати бойовий дух українських захисників.
"Після таких поїздок, ти дивишся у вічі бійців і розумієш, що все буде добре, тому "Голос" - це можливість показати нашу Україну", - розповіла баяністка.
За словами співачки, для неї виступи на фронті - це синергія між військовими та артистами. Виконавці ставлять за мету створити для наших бійців неповторну атмосферу, дати можливість відволіктися та відпочити.
Нагадаємо, що вуличний музикант із Чернігова, який виступав із Coldplay, підкорив суддів "Голосу країни".
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