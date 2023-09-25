На "Голос країни 13" судей покорила баянистка из ВСУ: зал аплодировал стоя (видео)

Как выступила баянистка из ВСУ

После исполнения песни, все судьи развернулись к девушке, а узнав, что она артистка, которая поднимает боевой дух армии, аплодировали стоя.

Светлана не только прекрасно спела, но и аккомпанировала себе на баяне.

К артистке развернулись сразу все четыре судьи. В итоге Светлана выбрала команду Юлии Саниной.

"Какой бриллиант в моей команде", - сказала Санина.

Что известно о Светалане Чередниченко

Светлана родилась в Киеве, с детства родители отдали ее играть на баяне.

Сейчас она вместе с оркестром часто бывает на фронте, концерты помогают поддерживать боевой дух украинских защитников.

"После таких поездок, ты смотришь в глаза бойцов и понимаешь, что все будет хорошо, поэтому "Голос" - это возможность показать нашу Украину", - рассказала баянистка.

По словам певицы, для нее выступления на фронте - это синергия между военными и артистами. Исполнители ставят своей целью создать для наших бойцов неповторимую атмосферу, дать возможность отвлечься и отдохнуть.