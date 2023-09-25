На "Голос країни 13" судей покорила баянистка из ВСУ: зал аплодировал стоя (видео)

В 4 выпуске 13 сезона "Голос країни" выступила баянистка из ВСУ Светлана Чередниченко. Вокалистка исполнила композицию Русланы "Знаю я".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск проекта на YouTube.
После исполнения песни, все судьи развернулись к девушке, а узнав, что она артистка, которая поднимает боевой дух армии, аплодировали стоя.
Светлана не только прекрасно спела, но и аккомпанировала себе на баяне.
К артистке развернулись сразу все четыре судьи. В итоге Светлана выбрала команду Юлии Саниной.
"Какой бриллиант в моей команде", - сказала Санина.
Светлана родилась в Киеве, с детства родители отдали ее играть на баяне.
Сейчас она вместе с оркестром часто бывает на фронте, концерты помогают поддерживать боевой дух украинских защитников.
"После таких поездок, ты смотришь в глаза бойцов и понимаешь, что все будет хорошо, поэтому "Голос" - это возможность показать нашу Украину", - рассказала баянистка.
По словам певицы, для нее выступления на фронте - это синергия между военными и артистами. Исполнители ставят своей целью создать для наших бойцов неповторимую атмосферу, дать возможность отвлечься и отдохнуть.
Напомним, что уличный музыкант из Чернигова, который выступал с Coldplay, покорил судей "Голосу країни".
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